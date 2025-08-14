明報新聞網
防轉中國 美暗裝追蹤器查晶片去向

【明報專訊】美國對該國最先進的人工智能（AI）晶片進行管制，禁止相關產品銷往中國。路透社昨引述知情者報道，美國當局針對極有可能被非法轉運至中國的先進晶片的目標貨物中，秘密安裝了位置追蹤裝置，以便查出AI晶片真實去向。

報道引述AI伺服器供應鏈人士透露，他們知道戴爾和美超微（Super Micro）等的伺服器，裝運時使用追蹤裝置。這些伺服器內嵌Nvidia和AMD晶片。報道稱，美方安裝的追蹤裝置通常藏在伺服器的包裝材料內，但不清楚哪一方涉及安裝追蹤器，也不清楚是在運送途中的哪個環節被安裝。

知情人士稱，這些措施旨在檢測被轉移到受美國出口限制的目的地的AI晶片，並且僅適用於受到調查的部分貨物。位置追蹤器是美國執法機構數十年來使用的調查工具，近年被用來打擊半導體的非法轉移。追蹤器可以幫助對那些透過違反美國出口管制而獲利的個人和公司提起訴訟。戴爾表示「不知道」追蹤器一事，Nvidia、AMD沒有回應。

另外，針對英偉達（Nvidia）和超微半導體（AMD）把在中國晶片銷售收入的15%上繳美國政府，換取低配版AI晶片出口中國許可，白宮表示英偉達、AMD等做法未來可能會擴大至其他晶片公司。白宮發言人萊維特周二表示這是「一個創新的想法和解決方案」。

（中美角力）

