路透：華科企遭約談購H20必要性 騰訊：AI晶片有多種選擇 知情者稱未被勒令停購

外交部：不了解所提情况

中國外交部網站昨以答記者問形式發布回應內容。路透社提問：「據報道，中國已要求本土企業避免使用英偉達H20晶片，尤其是用於政府或與國家安全相關的工作。此前，中國監管機構已就晶片安全隱患問題約談英偉達表達擔憂。中方對此有何評論。」外交部發言人林劍僅回應了一句話：「我不了解你提到的情况。」

除了騰訊及字節跳動，路透社披露中國網信辦等部門最近幾周與百度以及較小型的中國科技公司舉行會談。知情人士稱，官員詢問企業為何必須購買H20晶片，而非向國內供應商採購；有關部門也表示，擔憂英偉達為了美國政府審查而要求企業提交的資料可能包含敏感信息，包括客戶數據。不過，這些匿名知情者強調，相關企業未被官方勒令停止購買H20晶片。百度、字節跳動及國家網信辦未回應置評請求。

路透又引述美國科技新聞網站The Information稱，中國網信辦過去兩周以數據安全考量為由，下令字節跳動、阿里巴巴和騰訊全面暫停採購英偉達晶片。不過，該消息無法證實，阿里巴巴則未回應置評請求。

彭博社前天報道，中國有關部門敦促國內企業避免使用H20晶片，特別是用於任何與政府或國家安全相關的工作。

英偉達就此回應稱，H20晶片「既不是軍事產品，也不用於政府基礎設施」。聲明又說中國擁有充足的國產晶片供應以滿足需求，「中國不會也從未依賴美國晶片支援政府運作，如同美國政府也不會依賴中國晶片一樣」。

英偉達：H20不用於政府

在昨日的騰訊次季業績分析師會議上，公司總裁劉熾平對相關問題的回應與過往同類場合上的口徑類似，他指，進口美國生產的晶片與中美兩國之間的互動有非常密切的關係，公司會留意相關局勢變化；從公司自身角度而言，現時已有足夠晶片來做AI模型訓練及不斷升級現有模型。他還表示，公司在推理側也有很多不同晶片可以選擇，也在進一步改進相關軟件及基建，以提高推理效率，從而減少對晶片能力的依賴。

投行：抵制姿態或談判策略

對於中方近期頻頻批評H20晶片涉嫌存在「後門」等安全問題，投行Jefferies認為，中國當前的抵制姿態更多是一種談判策略，隨着中美兩國貿易談判的推進，中國對H20的擔憂很可能會消退。

