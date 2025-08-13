菲嘉獎海警船員 特戰隊員在場 中國網民批打破「漁船運補」藉口

菲律賓海警司令Ronnie Gil L Gavan昨在馬尼拉向當時乘搭「蘇祿安」號的船員、特戰隊員、醫護人員及傳媒共43人頒授獎章。Gavan讚揚菲海警「英勇捍衛菲律賓領土安全」，是「維護海上和平的先鋒」，強調應保持冷靜、專業，「無論對手是誰都不應屈服」。

中國海警3104艦、中國海軍「桂林」號導彈驅逐艦前日在黃岩島領海追逐「蘇祿安」號時相撞，3104艦船頭嚴重損毁、桂林艦左舷受損。

前日曾導致南海兩華艦相撞

《菲律賓星報》報道，菲律賓武裝部隊參謀總長布勞納昨受訪表示，當時中國桂林艦和海警艦都是要衝撞「蘇祿安」號，指正是中方製造麻煩。他認為中方部署軍艦在黃岩島，「我們也可以部署我們的軍艦」，並尋求伙伴聯合行動，正考慮各種方案，將與菲海警會面，並尋求總統小馬可斯指示。布勞納強調無意與中國開戰。

菲外交部昨稱中方「非法干預常規人道援助行動」，對中方「危險行徑」表達嚴正關切。

中國駐菲使館未回應《菲律賓星報》置評請求。中國外交部、解放軍、海警局昨亦未進一步評論事件。中國海警局發言人甘羽周一（11日）表示，菲組織多艘海警船、公務船，以給漁船運補為幌子，不顧中方一再勸阻和警告，執意侵闖中國黃岩島附近海域；中國海警依法對菲船採取跟監外逼、攔阻管制等必要措施予以驅離；中國海警將依法在黃岩島海域維權執法。中國外交部發言人林劍同日重申，菲方在海上蓄意侵權挑釁是導致局勢緊張的根源，中方敦促菲方立即停止侵權挑釁，不要挑戰中方維護自身合法權益的堅定決心。

胡錫進要菲「付代價」 被刪帖

中國國內官媒低調應對該宗事件，不少在海警微博帳號下方留言的網民則希望強硬回擊菲方。《環球時報》前總編輯胡錫進周一在微博發帖稱，「中國執法船隻的損失一定要記到菲律賓挑釁者的帳上……讓其侵略行為付出代價」，並稱「中國民眾能夠承受與對外鬥爭有關的各種信息」。有關帖文隨後被刪除。