內地推貸款貼息谷消費 每人最多3000元

財政部、中國人民銀行及金融監管總局印發《個人消費貸款財政貼息政策實施方案》，下月1日起至明年8月31日，居民個人使用消費貸款可享有貼息，即獲得政府補貼貸款利息支出，貼息範圍包括單筆5萬元以下消費。單筆5萬元人民幣以上，但用於家用汽車、養老生育、教育培訓、電子產品等重點領域消費，亦可獲得貼息。

《方案》表明，年貼息比例為1個百分點，最高不超過貸款合同利率50%，中央財政、省級財政分別承擔貼息資金90%、10%。每名借款人在一間貸款經辦機構，可享有累計貼息上限為3000元。

服務業每戶最多百萬 禁套利

在服務業層面，財政部亦聯同央行等9個部門，發布貼息政策實施方案。透過21間全國性銀行，按照貸款本金對經營主體提供貼息，經營主體類別包括餐飲住宿、健康、養老、託育、文化娛樂等5類經營主體。貼息期限不超過一年，年貼息比例為1個百分點，單戶享受貼息的貸款規模，最高可達100萬元。

據潮新聞，上海金融與法律研究院研究員楊海平指出，在「以舊換新」等提振消費政策下，上半年社會消費品零售總額較去年同期增長5%，「從當前的物價看，後續消費增長潛力不足的問題依然很突出」。