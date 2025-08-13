明報新聞網
「楊柳」料今襲台東南 明登閩粵

【明報專訊】颱風「楊柳」預計今天中午前後在台灣東南部登陸，明天凌晨二次登陸閩粵一帶；也不排除繞過台灣，直接吹襲閩粵。台灣多地做足防風措施，島內航班今天全部取消，金門往廈門、泉州「小三通航班」停航，東部和南部縣市及離島澎湖等9縣市今天停工停課。

島內航班全停 9縣市停工停課

「楊柳」昨下午升級為颱風級別，晚間11時，位於台東市東偏南方向約300公里海面，最大風力13級（時速約144公里），以每小時25至30公里的速度向西偏北方向移動，強度變化不大。

台灣中央氣象署昨發布豪雨特報，東部地區至今天上午雨勢加強，嘉義以南地區則從今天下午開始降雨漸增。花蓮縣、台南市、台東縣陸續撤離危險區域民眾。花蓮太魯閣國家公園關閉，管理處指出，仍有61名遊客未取得聯繫，將持續聯繫勸其盡快下山或就近避難。

台電昨天表示，預計「楊柳」對東部及南部地區影響程度較大，已部署逾4000名搶修人力、逾2800輛搶修車輛及逾1700台搶修機具待命。高雄上月30日有載着一家五口的私家車墮崖，由於「楊柳」逼近，當局昨天決定停止搜救。台北市觀光傳播局決定取消原定今天舉行的「大稻埕夏日節」煙火秀第二場。

大陸方面，中央氣象台昨傍晚發布颱風黃色預警，預告受「楊柳」影響，福建、廣東等廣泛地區昨起至周五（15日）有暴雨。

西江支流桂江及賀江、北江幹流及支流連江、東江支流新豐江、韓江等預計出現明顯漲水過程。

國家防汛抗旱總指揮部針對福建、廣東啟動防汛防颱風四級應急響應，並派出工作組赴廣東協助指導。福建漳州、廣東汕尾等漁港的漁船紛紛回港避風。中國天氣網氣象專家表示，「楊柳」體型雖小，但結構緊密收縮，核心區域附近能量很高，往往會帶來較強風雨影響，因此在台風登陸點附近，風力可能會突然快速增強。

