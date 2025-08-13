均冀保持可控狀態 專家信今秋達協議

吳心伯對中央社表示，中國方面關心的是美國對華技術出口限制及對華實體制裁；美方則關心貿易不平衡、中國服務業市場開放的問題，但雙方要達成廣泛經貿協議仍需較長時間。《環球時報》引述多名內地學者分析，延長休戰顯示出兩國經貿關係逐漸從年初的混亂走向「階段性緩和」，也為下一階段磋商創造積極氛圍。《華盛頓郵報》引述前美國貿易代表處副代表溫迪•卡特勒（Wendy Cutler）表示，美方要與北京達成類似與日韓那樣的協議「絕非易事」。

學者稱鋪路習特會

此前，馬來西亞首相安華稱中國國家主席習近平、美國總統特朗普都將出席10月在吉隆坡舉行的東盟系列峰會，有望促成中美元首會晤。吳心伯認為，目前是朝着為元首會晤創造氣氛的方向發展。不過，人民大學國際關係學院教授時殷弘表示，自2013年，中美峰會對兩國關係沒有經久的重大影響；至於這次延長休戰，表明「中美彼此的信任感只是未變得更糟」。

（關稅戰）