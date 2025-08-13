明報新聞網
中國

中國要聞

中美關稅休戰期延90天 繼續對話 京：中方立場一貫明確 特朗普：其他條款不變

【明報專訊】中國和美國關稅戰休戰90天到期，中美昨（12日）同步宣布再延長期限。美方承諾繼續調整對中國商品（包括港澳商品）加徵關稅的措施，自本月12日起繼續暫停實施24%的「對等關稅」90天；相應地，中方繼續暫停實施24%對美加徵關稅以及有關非關稅反制措施90天。白宮表示，特朗普已就此簽署行政命令，美國將繼續與中國對話解決經濟安全問題。中國外交部昨重申中方在中美關係和中美經貿問題上的立場一貫、明確。

綜合報道

休戰到期當天，兩國分別以中英文發布內容相同的《中美斯德哥爾摩經貿會談聯合聲明》。新華社報道，聲明提及兩國展開3次會談，並同意自本月12日採取以下舉措：一、美國將自本月12日再暫停實施24%的關稅90天，同時保留按該行政令規定對這些商品加徵的剩餘10%的關稅。二、中國將繼續自本月12日再暫停對美實施24%的關稅90天，同時保留對這些商品加徵的剩餘10%的關稅；並根據日內瓦聯合聲明的商定事項，採取或者維持必要措施，暫停或取消針對美國的非關稅反制措施。

緊接着，中國商務部宣布，為落實中美經貿高層會談共識，昨起繼續暫停或停止4月初將17間美國實體列入不可靠實體清單的公告，國內企業可申請與上述實體交易。4月初被列入出口管制管控名單的28間美國實體，繼續暫停或停止執行相關措施，出口經營者如需向上述實體出口軍民兩用物項，應依法向商務部申請。

出口兩用物項 仍須提申請

就中美將關稅休戰期延長90天，外交部發言人林劍昨在例行記者會僅表示，中方在中美關係和中美經貿問題上的立場一貫、明確。此前，外交部多次強調，作為原則，中國希望美方能與中方相向而行，以實際行動維護和落實好兩國元首通話的重要共識，共同推動中美經貿關係健康穩定可持續發展。

美國總統特朗普周一在社媒平台Truth Social發文稱，他已簽署行政命令延長關稅暫停期限，並強調「協議的其他所有條款將保持不變」。白宮在新聞稿中表示，美國將暫緩將對中國進口商品的稅率從目前高達30%的水平進一步上調。此外，美國將繼續與中國舉行貿易談判，以促進公平貿易行為，並為美國工人、農民與企業帶來真正、持久的利益。

美商界盼華改善准入

據美聯社報道，旨在促進美中貿易的私營非營利組織美中貿易全國委員會認為，此次延長休戰至關重要，能夠為中美雙方爭取更多時間，以推動達成一份改善雙方企業在對方市場准入的貿易協議；許多美國企業希望，這份協議將改善它們在中國市場准入，並提供必要的確定性，使企業能制定中長期規劃。

（關稅戰）

