裂縫中「發芽」 腦癱青年賣蒜求開人生之花

8月6日清晨4時，先天性腦癱患者「小龍」、「小琪」、「小寒」（均為化名）揉着惺忪的睡眼，互相鼓勵着起牀。他們要在半小時內洗漱完畢，並做好出攤賣大蒜的準備。儘管居住地到農貿市場距離只有兩公里，他們需花上近一小時前往。

3人萍水相逢 創業屢敗屢試

新華社報道，2024年9月，他們在當地殘聯的一場活動中相識，一拍即合，決心一起合租居住，共同創業。雖然平衡能力弱，走路不穩，3人從未放棄自食其力。他們賣過氣球、麵包、瓜子，也曾「組團」做擦鞋匠，但都以失敗告終。

後來，在朋友介紹下，3人開始擺攤賣起了大蒜。「小寒」每天會花1塊錢（人民幣，下同）買一個豆沙包，配上生蒜一起嚼進嘴裏，向路人「展示」大蒜可以生吃的品質；「小龍」閒暇之餘，喜歡去家附近練上一會，鍛煉自己的臂力好搬運；「小琪」製作了許多別樣的賣蒜標語，同時也是小集團的大廚。如今，3人最多一個月可以賺到1200多元，生意不好時，則是800多元。