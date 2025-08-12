明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

裂縫中「發芽」 腦癱青年賣蒜求開人生之花

【明報專訊】今年進入大學畢業季以來，陸續出現畢業生「躺平」不求職現象。與此形成鮮明對比的是，在江西省上饒市信州區，有3名不願躺平的腦癱青年，選擇結伙做生意，屢敗屢試，如今擺攤賣蒜頭。他們形容自己是「裂縫裏的植物，得努力發芽才能開出花」，如此，方能獲得別人真正的尊重。

8月6日清晨4時，先天性腦癱患者「小龍」、「小琪」、「小寒」（均為化名）揉着惺忪的睡眼，互相鼓勵着起牀。他們要在半小時內洗漱完畢，並做好出攤賣大蒜的準備。儘管居住地到農貿市場距離只有兩公里，他們需花上近一小時前往。

3人萍水相逢 創業屢敗屢試

新華社報道，2024年9月，他們在當地殘聯的一場活動中相識，一拍即合，決心一起合租居住，共同創業。雖然平衡能力弱，走路不穩，3人從未放棄自食其力。他們賣過氣球、麵包、瓜子，也曾「組團」做擦鞋匠，但都以失敗告終。

後來，在朋友介紹下，3人開始擺攤賣起了大蒜。「小寒」每天會花1塊錢（人民幣，下同）買一個豆沙包，配上生蒜一起嚼進嘴裏，向路人「展示」大蒜可以生吃的品質；「小龍」閒暇之餘，喜歡去家附近練上一會，鍛煉自己的臂力好搬運；「小琪」製作了許多別樣的賣蒜標語，同時也是小集團的大廚。如今，3人最多一個月可以賺到1200多元，生意不好時，則是800多元。

上 / 下一篇新聞