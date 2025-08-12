明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

日協會警告旅台易遭竊 夜市九份被點名

【明報專訊】日本台灣交流協會近日在官網發布安全提醒，呼籲到台灣旅遊的日本遊客小心扒手，還點名日本遊客最愛去的夜市、九份、永康街、北捷中山站附近等地區，要特別留意。台灣警政署刑事局昨表示，日籍人士在台遭竊案以台北、新北兩市佔比最高，且多集中於5月，已針對高風險區強化防範工作。

日台交流協會的發文以黑底紅字圖片示警，寫着「台灣竊盜多發中」，提醒民眾在觀光地、人潮擁擠處，務必拉好背包的拉鏈，放置在身體前方，並盡量將貴重物品放在背包底層不容易拿取的地方。文中稱，最近日本人在台灣觀光地遭竊事件頻傳，尤其是（各地）夜市、新北市瑞芳區九份、台北市大安區永康街、台北中山站區域一帶有多宗案件發生。

對於日台交流協會的公告，新北市警察局刑事警察大隊回應表示，今年截至8月10日，新北受理日籍旅客遭竊案5件，包括九份3件、十分瀑布附近一件及樂華夜市一件。警方強調，相關案件數僅佔全市普通竊盜案件總數0.06%，比例極低，但每一案件均關係旅客財產安全與新北市觀光形象，警方絕不輕忽。

日籍客台北遇竊年內11宗

台北市警察局刑事警察大隊則透過新聞稿說明，根據台北市警方資料，今年截至8月上旬，台北市共受理日籍旅客在夜市等地遭扒竊案件11件。其中，永康商圈案件，經比對相關資料鎖定菲律賓籍疑犯4人，且已於6月出境，已函送台北地檢署偵辦。另外，巴士扒竊一案，警方當場查獲28歲台籍王男行竊皮包財物，案發當天依法隨案解送偵辦。

相關字詞﹕台北市警察局刑事警察大隊 新北市 永康街 九份 扒手 日本遊客 日本台灣交流協會

上 / 下一篇新聞