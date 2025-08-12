日協會警告旅台易遭竊 夜市九份被點名

日台交流協會的發文以黑底紅字圖片示警，寫着「台灣竊盜多發中」，提醒民眾在觀光地、人潮擁擠處，務必拉好背包的拉鏈，放置在身體前方，並盡量將貴重物品放在背包底層不容易拿取的地方。文中稱，最近日本人在台灣觀光地遭竊事件頻傳，尤其是（各地）夜市、新北市瑞芳區九份、台北市大安區永康街、台北中山站區域一帶有多宗案件發生。

對於日台交流協會的公告，新北市警察局刑事警察大隊回應表示，今年截至8月10日，新北受理日籍旅客遭竊案5件，包括九份3件、十分瀑布附近一件及樂華夜市一件。警方強調，相關案件數僅佔全市普通竊盜案件總數0.06%，比例極低，但每一案件均關係旅客財產安全與新北市觀光形象，警方絕不輕忽。

日籍客台北遇竊年內11宗

台北市警察局刑事警察大隊則透過新聞稿說明，根據台北市警方資料，今年截至8月上旬，台北市共受理日籍旅客在夜市等地遭扒竊案件11件。其中，永康商圈案件，經比對相關資料鎖定菲律賓籍疑犯4人，且已於6月出境，已函送台北地檢署偵辦。另外，巴士扒竊一案，警方當場查獲28歲台籍王男行竊皮包財物，案發當天依法隨案解送偵辦。