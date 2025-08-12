明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

美媒：英偉達AMD上繳15%銷華收入換許可

【明報專訊】美國政府近期允許兩大晶片巨頭英偉達（Nvidia）和超微半導體（AMD），將人工智能（AI）晶片向中國出口。美媒周一披露，英偉達和AMD要把對華AI晶片銷售額的15%支付給聯邦政府，這是與特朗普政府達成的極不尋常的財務協議的一部分。

《紐約時報》引述3名不具名知情人士透露，該協議在英偉達獲准向中國銷售AI晶片簡化版一個月後達成。知情人士表示，英偉達首席執行官黃仁勳上周三在白宮會見特朗普時，同意向聯邦政府支付15%的收入分成，這實質上使得聯邦政府成為英偉達在華業務的合作伙伴。這些人士表示，會面兩天後，美國商務部開始發放AI晶片對華銷售許可證。

英國《金融時報》、彭博社亦報道相同內容。對於報道，美國商務部、白宮和AMD均未置評。英偉達發言人肯·布朗對《紐時》表示，該公司遵守美國政府的海外銷售規定。但對於是否向政府上繳銷售額的15%，該發言人未正面回應。

央媒促英偉達證晶片無「後門」

另邊廂，中國央視旗下新媒體「玉淵譚天」前天稱，英偉達H20晶片可實現「遠程關閉」功能。英偉達發言人昨透過美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）回應，「英偉達的晶片不存在『後門』，不會讓任何人遠端存取或控制」。

對此，「玉淵譚天」昨表示，英偉達已3次做出類似回應，「這樣的回應需要英偉達用進一步的行動來印證」。

（關稅戰）

相關字詞﹕特朗普 後門 出口管制 英偉達 晶片

上 / 下一篇新聞