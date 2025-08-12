美媒：英偉達AMD上繳15%銷華收入換許可

《紐約時報》引述3名不具名知情人士透露，該協議在英偉達獲准向中國銷售AI晶片簡化版一個月後達成。知情人士表示，英偉達首席執行官黃仁勳上周三在白宮會見特朗普時，同意向聯邦政府支付15%的收入分成，這實質上使得聯邦政府成為英偉達在華業務的合作伙伴。這些人士表示，會面兩天後，美國商務部開始發放AI晶片對華銷售許可證。

英國《金融時報》、彭博社亦報道相同內容。對於報道，美國商務部、白宮和AMD均未置評。英偉達發言人肯·布朗對《紐時》表示，該公司遵守美國政府的海外銷售規定。但對於是否向政府上繳銷售額的15%，該發言人未正面回應。

央媒促英偉達證晶片無「後門」

另邊廂，中國央視旗下新媒體「玉淵譚天」前天稱，英偉達H20晶片可實現「遠程關閉」功能。英偉達發言人昨透過美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）回應，「英偉達的晶片不存在『後門』，不會讓任何人遠端存取或控制」。

對此，「玉淵譚天」昨表示，英偉達已3次做出類似回應，「這樣的回應需要英偉達用進一步的行動來印證」。

（關稅戰）