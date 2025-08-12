關稅休戰期今延期否 特朗普：拭目以待 美冀華訂4倍大豆 京籲平等互惠

綜合報道

依照中美5月在瑞士日內瓦第一輪磋商共識，關稅戰休戰至8月12日。外界關注會否繼續延長期間，預料兩國商務部門日內宣布。

稱助減貿易逆差 紓大豆短缺

在休戰期將屆滿之際，特朗普在Truth Social發帖稱：「中國正擔心其大豆短缺。我們的偉大農民生產出最優質的大豆。我希望中國能迅速將大豆訂單量增加到原來的4倍。」他又說，「這也是大幅減少美國對華貿易逆差的一種方式。我們將提供快速服務。感謝習近平主席」。

中國是全球最大的大豆進口國。據中國海關數據，中國去年進口了約1.05億噸大豆，其中近1/4來自美國，其餘大部分來自巴西。其中，進口美國大豆2213萬噸，按年跌5.7%；進口巴西大豆7465萬噸，增長6.7%。

多自巴西進口 料4倍「極不可能」

路透社報道，如果進口量增至4倍，中國就需要從美國進口大部分大豆；作為美國大豆出口的最大單一市場，中國曾在上一個銷售年度吸收超過一半的美國大豆出口量；但目前，約七成的大豆進口來自巴西。北京農業雷達諮詢公司創始人項強尼（Johnny Xiang）表示：「中國從美國購買的大豆數量是平時的4倍，這是極不可能的。」

對於美國耿耿於懷的貿易逆差，中國駐美國大使謝鋒6月在美中貿易全國委員會2025年度慶典晚宴發表演講時表示，貿易逆差不等於吃虧，並質問美方：「我（中國）想買的你（美國）不賣，光靠大豆、牛肉怎麼解決逆差？」

自美國向全球發起「對等關稅」後，中美暫未達成貿易協議。上周二（5日），特朗普接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）訪問時表示，如果達成協議，可能年底會上演「特習會」，「如果我們無法達成協議，我就不會舉行會晤」。

對於中美關稅戰會否休戰、繼續延期的問題，外交部發言人林劍昨在例行記者會上表示，具體問題請向中方主管部門詢問。

遏進口俄油 或對華加徵關稅

另邊廂，美國副總統萬斯周日在接受霍士新聞採訪時指出，特朗普正考慮就中國進口俄羅斯石油一事對華加徵貿易關稅，儘管尚未做出最終決定。萬斯提到，美國與中國關係複雜，因為兩國關係牽涉其他與俄羅斯無關的事。

中國是俄羅斯石油最大進口國。中國駐美國大使館發言人劉鵬宇表示，中國與俄羅斯的貿易屬於國際法範圍。

（關稅戰）

