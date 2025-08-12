明報新聞網
中國

中國新聞

華海警船南海逐菲艇 猛撼桂林艦「斷頭」 中方：驅離操作專業規範

【明報專訊】中國海警3104艦昨日在南海黃岩島海域追逐菲律賓海警巡邏艇時，意外撞上正在執行戰備警巡任務的中國海軍桂林艦（舷號164），導致桂林艦艏被撞凹，海警船則嚴重受損猶如「斷頭」。中國海警稍後發聲明稱當時以跟監外逼、攔阻管制等措施，驅離侵闖黃岩島海域的菲船；聲明未提及中方撞船事故。

該宗罕見事故中，桂林艦是052D導彈驅逐艦，隸屬解放軍南部戰區，根據南部戰區7月29日通告，桂林艦正在參加黃岩島領海領空及周邊區域的戰備警巡行動。與排水量達7000噸的桂林艦相比，改造自海軍056型護衛艦的海警3104艦，只有1440噸。至於被驅趕的菲BRP Suluan，屬於300噸級的「蚊型」巡邏艇。

菲律賓海警發言人Jay Tarriela昨於聲明中說，事發位置在黃岩島以東約10.5海里處，當時菲海警兩艘巡邏艇正護送一艘補給船，準備向黃岩島海域約35艘菲漁船運送燃料和補給品。

菲方公布由BRP Suluan船員拍攝的影片可見，中國海警3104艦一邊噴射水炮，一邊從後高速追趕。船身只有約45米長的BRP Suluan船快速右轉，兜過解放軍桂林艦船頭，海警3104艦避讓不及，船艏撞擊桂林艦艏左側，現場傳出巨大撞擊聲。

Jay Tarriela說，這宗撞擊事件造成中國海警船的艏樓嚴重受損，導致無法繼續航行。影片所見，海警3104艦前方猶如斷去一截，凹陷、損毀部分直到接近艦炮位置。海軍桂林艦前左舷有多處被撞凹、擦撞痕迹，受損程度未明。中國海警、海軍艦艇上是否有人員傷亡亦不得而知。

菲媒：菲艇曾願救落水船員 未獲回應

《菲律賓星報》報道，事發後菲海警船BRP Teresa Magbanua透過無線電向受損中國海警船提出援助意願，稱可以救出任何可能落水的船員並提供醫療協助，中方海警船沒有回應。

中國海警局新聞發言人甘羽昨表示，菲律賓當天組織多艘海警船、公務船，以給漁船運補為幌子，不顧中方一再勸阻和警告，執意侵闖中國黃岩島附近海域；中國海警依法對菲船採取跟監外逼、攔阻管制等必要措施予以驅離，現場操作專業規範、正當合法。

相關字詞﹕桂林艦 164艦 海警3104 黃岩島 撞船 解放軍 中國海警 南海爭議

