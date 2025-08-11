北京機械人專門店 沉浸式體驗未來家居職場

展40企百款產品

佔地面積4000平方米（約4.3萬呎）的機械人4S店，已有來自全國40多間機械人企業的100餘款機械人產品進駐。甫進門，黑銀色的機械手就將人拉進這未來感十足的場館。一路走來，能看到各樣機械人在工作或陪伴人類生活。

在家庭場景區，有陪伴類機械狗，以及各類棋藝高超的下棋類機械人。小朋友忍不住和他們對戰一局，打得勝負難分。魚缸裏有機械魚游玩，旁邊穿着舞獅服裝的機械狗，搖頭晃腦地迎賓。還有能提供情感類陪伴的仿真人，提供各類生活小建議。不止日常生活，亦有面向公司客戶的醫療類機械人，可遠程輔助醫生做手術；藥房裏工作的機械人，可準確拿到所需藥品。

店內還設有工廠場景，搬運機械人來來回回勞動，是不知疲倦的「牛馬」。具超級續航力的「大黃蜂」機械人，每充電1小時可工作8小時，搬運30公斤重物。

逛完了一層，二層的機械人提供沉浸式體驗模式，參觀者可戴腦機與朋友比併專注力，或戴上眼鏡體驗機械人的視覺，還可與機械人比併投籃、與「靈巧手」玩「包剪揼」，還有一旁懂「比心」會撒嬌的機械狗，都能給參觀者帶來全新、未來世界的生活體驗。

員工表示，機械人4S店與一般汽車4S店最大不同之處在於，這裏不展示單一品牌，而是機械人聚合區。顧客可在不同場景體驗多種機械人，一站式購物。

價格方面，店內機械狗售價在4萬元以下，簡單的機械手和下棋類機械人也定價約3萬元。人形機械人則身價不凡，70萬已算相當便宜，很多機械人價格都約100萬元。

「李白」伴膳 機械樂隊吸客

走出4S店，旁邊開有一間由機械人做服務員的餐廳「機器人焰究所」，負責迎賓接待的機械人酒保和精通7國語言的機械人「小柒」，可推薦機械人餐廳裏的菜式。「李白」、「蘇軾」仿生機械人亦會陪伴就餐。酒吧裏，5名機械人組成的樂隊也用盡渾身解數招攬顧客。機械人各司其職，做事井井有條。

餐廳外，一對父子正購買煎餅機械人的煎餅，一個經典煎餅售價7.99元，雙蛋煎餅9.99元，相若市面的手工煎餅，製作時間卻有些久，一個需時3分鐘。與人類做的煎餅相比，機械人煎餅被攤得非常圓，醬汁均勻，連配料「薄脆」的形狀都是工整正方形。拿到煎餅，小朋友迫不及待地咬了一口，說：「真香。」

明報記者 王佩凡