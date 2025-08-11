9．3抗戰勝利閱兵 首綵排動員兩萬人

根據央視昨日公布畫面，閱兵綵排時，解放軍儀仗隊及海陸空軍人方陣徒步行經天安門，在軍樂團後方，有大批身穿淺藍色短袖襯衣的民眾，隨着指揮歌唱及揮手致意。

新華社報道，第一次綜合演練包括紀念大會儀式等內容，重點訓練紀念大會全流程各要素的內部銜接，全面檢驗各方組織保障與指揮運行工作，演練組織有序，達預期目標。北京市有關方面表示，本次演練活動順利，感謝民眾理解支持。

特朗普破赴會傳聞

美國總統特朗普對今年訪華一直展露積極態度，外界關注他有否可能出席9月大閱兵。塞爾維亞總統武契奇早前宣布9月訪華行程時，亦稱屆時特朗普「也可能訪問中國」。北京和華府從未正面回應相關消息。不過，波蘭總統辦公廳主任謝弗納克爾上周六在社交平台X上寫道，「美國總統特朗普邀請波蘭總統納夫羅茨基於9月3日前往白宮參加正式工作會議」，間接否定特朗普出席北京閱兵的傳聞。

北京公安局上周三（6日）公告，為保障專項活動安全順利，於上周六至昨日對天安門地區及相關道路分時、分段實施臨時交通管制，部分地鐵車站出入口封閉。據中央社報道，上周六傍晚王府井大街附近已開始封路，附近部分店家當天不營業，商場則在下午4時關閉。有工作人員稱，周六（16日）將有下場演練。