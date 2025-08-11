明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

9．3抗戰勝利閱兵 首綵排動員兩萬人

【明報專訊】內地下月3日舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會」，北京天安門廣場一帶上周六（9日）晚至昨凌晨舉行第一次綜合演練，約2.2萬人參加演練及現場保障工作。

根據央視昨日公布畫面，閱兵綵排時，解放軍儀仗隊及海陸空軍人方陣徒步行經天安門，在軍樂團後方，有大批身穿淺藍色短袖襯衣的民眾，隨着指揮歌唱及揮手致意。

新華社報道，第一次綜合演練包括紀念大會儀式等內容，重點訓練紀念大會全流程各要素的內部銜接，全面檢驗各方組織保障與指揮運行工作，演練組織有序，達預期目標。北京市有關方面表示，本次演練活動順利，感謝民眾理解支持。

特朗普破赴會傳聞

美國總統特朗普對今年訪華一直展露積極態度，外界關注他有否可能出席9月大閱兵。塞爾維亞總統武契奇早前宣布9月訪華行程時，亦稱屆時特朗普「也可能訪問中國」。北京和華府從未正面回應相關消息。不過，波蘭總統辦公廳主任謝弗納克爾上周六在社交平台X上寫道，「美國總統特朗普邀請波蘭總統納夫羅茨基於9月3日前往白宮參加正式工作會議」，間接否定特朗普出席北京閱兵的傳聞。

北京公安局上周三（6日）公告，為保障專項活動安全順利，於上周六至昨日對天安門地區及相關道路分時、分段實施臨時交通管制，部分地鐵車站出入口封閉。據中央社報道，上周六傍晚王府井大街附近已開始封路，附近部分店家當天不營業，商場則在下午4時關閉。有工作人員稱，周六（16日）將有下場演練。

上 / 下一篇新聞