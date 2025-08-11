官媒續批Nvidia：H20不是好選擇 技術層面揭晶片存「後門」 「作為消費者可以不買」

原先被美國政府限制對華出口的H20晶片獲放行後，原本被內地業內人士視為利好消息。不過中國官方近期屢屢質疑H20晶片有「追蹤定位」和「遠程關閉」風險。被約談後，英偉達回應稱，網絡安全對其至關重要，該公司晶片不存在「後門」。

指可預設條件 斷電限功能

「玉淵譚天」昨日文章指，H20晶片完全可以實現「遠程關閉」功能，包括設定電壓、定時等條件讓晶片自動關閉。

文章稱，晶片後門主要分為硬件後門及軟件後門，單從硬件後門角度考慮，H20晶片完全可具「遠程關閉」等功能。當晶片啟動時間達到提前設定的指標，如溫度、電壓等物理條件符合提前設定的指標，H20晶片的電源管理模塊就可執行相應操作，包括直接切斷晶片核心電源等。

文章提到，另種觸發「遠程關閉」的方式，是修改晶片的固件引導程序。當晶片啟動，程序會檢查特定條件，如地理位置信息、授權狀態等，若不符條件，可拒絕晶片啟動、啟動時禁用部分高級功能或限制晶片性能等。「目前H20幾乎是專供中國的，如果晶片裏設置後門，那麼後門的功能就具有高度的定向性，一旦啟動基本不會有『誤傷』。」

英媒：H20甫獲美出口許可

「玉淵譚天」引述奇安信威脅情報中心安全專家表示，利用軟件啟動後門，核心就是英偉達推出的一種並行計算平台和編程模型CUDA（統一計算設備架構）平台。若想使用CUDA的最新功能，需要把更新的軟件導入系統。在更新驅動程序環節，晶片所處的系統，有可能被加入啟動後門的指令。通過軟件以及硬件後門的配合，「信息泄漏輕而易舉」。

文章提到，相比於仍對中國出口管制的H20標準版H100，H20的整體算力只有約20%。「H20，當然不是一個好選擇。當一款晶片，既不環保，也不先進，更不安全時，作為消費者，我們當然可以選擇，不買」。

與此前《人民日報》的評論文章一樣，「玉淵譚天」在文章中並未展示任何H20存在「後門」的證據，只是從理論上推導其可能性。

H20晶片銷往中國一波三折。7月中旬美國決定放行H20晶片，但美商務部並未批出出口許可。據英國《金融時報》上周六報道，英偉達首席執行官黃仁勳上周三赴白宮游說美國總統特朗普；兩天後，美國商務部才批出H20的出口許可。

