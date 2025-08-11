天時地勢習俗 順德爆基孔疫有因 疫前九成村鎮滅蚊不達標 佛山登革熱去年全省最多

明報記者

在佛山指導CHIK疫情防控的中國疾控中心病媒生物首席專家劉起勇，近日透過央視解讀順德爆疫的外圍因素，指出已有119個國家及地區發現基孔肯雅熱病毒（CHIKV）傳播情况，以及今年炎熱多雨，易令蚊蟲滋生。此外，他還提到一項關鍵信息，即這次順德首宗確診病例感染的CHIKV為印度洋流行株，「印度洋型特別容易被伊蚊傳播，傳播效率特別高，很多因素疊加起來，導致我們這次疫情超過了歷史上幾次小的爆發流行」。

官媒報道，「7月8日，一名境外返回人員在順德被確診，成為本次基孔肯雅熱疫情的『零號病人』」。本報記者日前採訪「零號病人」所在的順德樂從鎮騰沖村，當地消息稱該名患者從斯里蘭卡打工回來。不過，村民也表示早在6月初就有不少人「中招」，出現發燒、皮疹、關節痛等症狀，但沒人覺得是新病毒感染，都在村口藥店買藥吃，政府防疫部門也沒發現傳染病異常情况。

外貿迎關稅戰 拓市場撞正疫區

「疫源」樂從鎮有著名的樂從國際家具城，以及大型的家俬店群落。國際人員來往頻繁，增加境外傳入風險。順德家具協會秘書長黃梓麒今年6月曾稱，順德家具產業對美出口受關稅影響後，當地企業積極開拓中東、非洲、印度、東南亞等新興市場，目前對東南亞、中東出口呈增長態勢。非洲、南亞、東南亞近年均爆發CHIK疫情。

國家疾控局長沈洪兵本月初帶隊到佛山指導CHIK防疫時，專程到樂從鎮平步社區、沙滘社區，實地了解工作情况。平步、沙滘、騰沖都在樂從國際家具城周邊，也是疫情「重災村」。沈洪兵要求嚴格落實網格化管理措施，強化防控，加強環境衛生整治和風險點位消毒殺菌，全面剷除病媒生物滋生地，阻斷病毒傳播渠道。

順德CHIK疫情擴散，病例較為集中在順德北部的樂從、北滘、陳村3鎮，地方政府在爆疫前的工作也備受詬病。廣東疾控中心傳染病預防控制所長康敏上周六（9日）在佛山疫情記者會提及，通過多輪強化滅蚊，大部分涉疫村居的蚊媒密度明顯降低，幼蚊、成蚊指數符合防控要求達標率從早期不足10%，到近期已持續維持在90%以上，大幅降低社區傳播風險。

滅蚊雖不達標 監測卻未上榜

其說法意味着疫情前，各村鎮蚊媒防控超過九成不達標。然而，據廣東疾控中心此前統計數據，5月下半月全省伊蚊密度監測點有44個達到高密度，主要分佈在廣深各街鎮，佛山順德的樂從、北滘、陳村等地均榜上無名。這些情况引發外界關注「是未納入監測，還是地方數據造假？」

珠三角多蚊患，不過官民更為熟悉的蚊媒疾病是登革熱，每年6月至11月是流行期。近期發表在《中國熱帶醫學》的研究〈中國基孔肯雅熱流行病學和病原生物學研究進展〉提到，登革熱與CHIK具有相似的流行病學和臨牀特徵，主要傳播媒介都是埃及伊蚊與白紋伊蚊，常見共同流行，因此對登革熱與CHIK採取相同防控措施，同步監測意義重大。

因此，登革熱疫情數據對觀察CHIK流行也有價值。珠三角去年曾小規模爆發登革熱，記者整理廣東疾控中心去年9月至去年底各市監測周報數據，發現本土確診登革熱個案最多的城市依次是佛山（4227宗）、廣州（3392宗）、深圳（1641宗）、中山（801宗），以及江門（646宗）。

嗜園藝易滋蚊 民居少裝紗窗

這5個城市人口密度深圳第一，每平方公里8889人；佛山、廣州、中山較接近，均約每平方公里2500人；江門人口密度最低，每平方公里僅約500人。對比顯示，佛山蚊媒疾病防控較差。疾控人員提到，爆發登革熱與南方民眾喜歡在家種花草、養水生植物，市區公園的假山水池較多有關。「移民城市」深圳雖然人口密度最高，但城市建設、民眾生活習慣與其他珠三角城市有很大不同，故個案較少。

本報記者走訪順德樂從、北滘、陳村亦發現，居民都習慣在自建房前後種盆栽。值得一提的是，陳村花卉產業遠近聞名，有「中國花卉第一鎮」之稱。當地民宅安裝紗窗紗門的不多，因南方夏季濕熱，紗窗有礙通風，且易發霉生鏽。此外，珠三角城鎮民眾在夏天習慣短袖短褲，一旦有攜帶CHIKV的蚊媒出現，容易叮咬引起傳播。

康敏在記者會呼籲，涉疫地區家庭裝紗窗，民眾出門塗抹驅蚊液，盡量穿長袖衫長褲。康敏說，做好防蚊滅蚊工作，首要是持續「翻盆倒罐清積水」，並建議政府重點於老舊社區等全面清理滋生地。

順德本是農村，改革開放後依靠輕工業和外貿經濟迅速發展，但城鎮化速度遠不及其他城市，呈現「大農村包圍小城區」的格局。「村中城」風貌與廣深城中村無區別，村屋錯亂擁擠，當中混雜商舖與廠房，人車貨流密集交織其中，街邊積水、堆放垃圾隨處可見。

市中心恍城中村 人口密衛生差

在公共基建較落後的城鎮，密佈的地下渠道向來是蚊蟲滋生黑點。與部分順德市民攀談時，其中一種意見認為，當地自推動雨污分流改造，部分工程「偷工減料」，令雨水渠平時容易積水，落雨又排水不暢，成為蚊蟲樂園。

不過，有水利專家指出，雨污分流改造是為環保，而非建設「海綿城市」。水鄉順德屬於珠江三角洲冲積平原，地勢平坦、較低，加上渠道老化、早年設計不合理，平時有積水、大雨排水不暢「很正常」。

（國情解構）