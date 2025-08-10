佛山：基孔熱明顯趨降 逾九成患者痊癒

九成患者關節痛

通報稱，目前在本輪疫情中，佛山沒有出現重症、死亡病例，已有超九成病例痊癒。佛山市第一人民醫院感染科主任醫師嚴海明在會上表示，目前基孔肯雅熱病例主要表現為關節痛（90.1%）、發燒（83.1%）和皮疹（70%），65歲以上長者常見肌肉痛、乏力、惡性情况。

「大多數患者的症狀都可以在一周左右消退，沒有發現嚴重後遺症。有小部分人會遺留時間相對較長的關節疼痛，需要我們進一步跟蹤隨訪。」嚴海明表示，發病3個月內要保護好關節，避免負重、爬山、長跑。佛山當局還表示，當地持續進行滅蚊工作，7月23日以來，全市整體蚊媒密度連續17天降到安全值以下。新增涉疫村莊、社區也穩步減少。

廣州東莞中山等地周末全市滅蚊

廣東各地仍不敢大意，廣州、東莞、中山等地，周末集中舉行「愛國衛生運動」統一行動，全市大滅蚊，同時整治環境衛生。據《東莞日報》，該市東莞各鎮街昨日因地制宜推動，包括採用無人機噴灑滅蚊，送生活物資、送演唱會門票等激勵措施吸引民眾做好衛生。