甘肅山洪夷村 增至15死 萬人撤離安置 張國清赴榆中督救災

馬蓮灘村白崖灣社26歲村民張克輝對《中國青年報》表示，7日深夜，村中突然斷電，山裏傳出巨響，村長跟大家說「警醒一點，別睡覺」。第二天清晨，他翻過山嶺發現，泥石流幾乎夷平馬蓮灘村新窯灣社，只剩一地的洪水、巨石，失蹤人數不詳。

新窯灣社的倖存者說，摸黑從家中逃出後，拼命往山上高處跑，還有人趴在樹上喊救命，但不幸被冲走。除了新窯灣，還有兩個社受災也較嚴重。馬蓮灘村北10多公里外的興隆山風景區也遭遇山洪重創，省級文物興隆山握橋被冲毁，景區內許多建築物受損，不少車輛被冲走，遊客一度受困。

「趴樹喊救命 不幸被冲走」

8月7日晚上6時起，榆中縣等地遭遇連續12小時極端暴雨，引發山洪災害，共造成3萬多人受災，2540多間房屋受損。

甘肅省消防救援總隊副總隊長張生華表示，救援現場道路泥濘崎嶇、災情複雜，救援人員調用無人機協助搜索，並借助鏟車等大型機械，綜合運用舟艇轉運、繩索連接、拉梯架橋等方式，在馬蓮灘村、舊莊溝村、白家堡村、上莊村等地展開搜救工作。

國務院副總理張國清受國家主席習近平委派，代表中共中央、國務院前晚率有關部門負責人趕赴榆中縣，先後到災情最嚴重的馬蓮灘村、舊莊溝村，以及榆中縣第一人民醫院、轉移群眾臨時安置點了解情况。張國清隨後在現場工作會議指出，要盡最大努力加快人員搜救；中央企業應急力量要在地方指揮部統一調度下，加快搶修交通、通訊、電力等受損基礎設施。

截至昨凌晨零時，災區仍有四成供電中斷，計劃今天（10日）完成所有電力恢復工作。榆中縣山洪造成51條公路中斷，截至昨晚所有受災村莊具備搶險應急救援人員通行條件。自然資源部將甘肅省地質災害防禦響應等級由Ⅳ級提升為Ⅱ級，增派部專家組6人趕赴災區協助工作。