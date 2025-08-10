特稿：內蒙治沙二代經營「沙漠太空艙」 盼治癒旅客心靈

在內蒙古鄂爾多斯的境內，北有庫布其沙漠，南有毛烏素沙地，是自治區乃至全國沙漠化較嚴重的地區。現在，銀肯塔拉沙漠的黃土之上，坐落一個個銀白色的「太空艙」，遊客可以在這裏欣賞壯闊風光，與沙同樂。

「鄂爾多斯擁有世界級的旅遊資源，我希望為這裏一直在與沙漠做抗爭的父輩和家鄉人，做更多的事情。」31歲的李方是達拉特旗展旦召蘇木人，從小見證着父親扛鐵鍬種樹，為防沙治沙而抗爭。2019年，父親經營的銀肯塔拉沙漠旅遊區遭遇危機，剛從香港理工大學畢業回來的她，決心要利用所學知識，幫父親渡過難關。

智能住宿觀景遊玩 沙漠可時尚舒適

2023年，一次機緣巧合之下，李方接待一名韓國旅行團的負責人。對方希望開發當地的旅遊產品，而她也希望增加夜遊項目。兩人僅談了兩小時便一拍即合，確定了打造沙漠太空艙營地的計劃。

這批太空艙去年7月正式投入營運。每個艙設有兩個房間，可容納4人。艙內配備智能語音控制系統，可聲控燈光、空調、窗簾等。同時有觀景陽台，住客甚至能坐在上面與駱駝互動。除了住宿，亦有附加遊玩項目，例如滑沙、篝火晚會等。

李方表示，她希望經營一種生活方式，在沙漠可以非常時尚、舒適，「被很多人所喜歡的一種休閒、野奢的生活方式。我的理想就是讓大家來到沙漠，然後『哇！好遼闊』，然後心都遼闊了」。

投資3000萬 首年接待逾萬韓旅客

在第一年，景區便接待了逾萬韓國客人，今年可望增加到1.6萬人，8月的訂單也已訂滿，「（8月）其中23天都是接待韓國客人，其餘的天數接待國內的散客和團客。」她說，這80座太空艙，加上水電管網等建設成本，總共投資3000多萬元（人民幣，下同）。目前年盈利在800萬至1200萬之間，預計3年可回本。

在沙漠經營還有一大難題，由於氣候原因，一年只有夏季能接待遊客，意味着經營用工不穩的問題，而且當地本來就人才不足。為了留住員工，公司一線職位的薪金比城市要高出50%左右，全部繳足社保，每年亦為員工加薪，管理層每年加薪1000至1500元。

在港留學穩基礎 「沒有一天白讀」

李方在香港留學的一年，進修的是旅遊管理專業。她稱，當日在父親公司遭遇危機出外讀書，曾受身邊人質疑。但回首在香港這段經歷，「沒有一天的書是白讀的」。香港給了她全面的世界觀，對世界、各地市場有了更深刻的認知，並促成了韓國團隊入駐景區。「沒有這些認識的話，不會跟客戶有很好的認知同頻，這個是我們達成合作非常重要的一個基礎。」

生態精神「最硬核」 願呈治沙故事

儘管李方當日回到家鄉，是為了幫助父親的企業渡過難關。現在她在這片黃土，找到了自己願意終身為之奮鬥的事情。「很多人認為鄂爾多斯是「羊煤土氣」（羊絨、煤炭、高嶺土、天然氣），礦產資源豐富，但這不是它的全部。鄂爾多斯人最硬核的精神是生態精神，是對治沙、防沙的堅守，是很多代人的堅持和心血。」她說。

自小在達拉特旗長大的李方，如今希望能將這種精神展現出去。在景區建設上，她一直堅持「生態先行」，例如使用的「太空艙」從廣東廠家生產，整裝運來內蒙古，不使用混凝土的建築材料，拆除後土地可復原。但亦因此，在維護上需要多花人力，「一到風季，沙漠裏風沙一起，沙子跑到牆上去，需要用機械、用人力去剷走」。

未來，她希望開創具有文化屬性的產品，做到「旅遊+生態+文化」相結合。目前正在籌備一場草原演藝，盼能打破馬術、蒙古舞等固化符號，呈現鄂爾多斯人千百年來的治沙故事。

明報記者 沈燕媚