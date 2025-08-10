明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

特稿：內蒙治沙二代經營「沙漠太空艙」 盼治癒旅客心靈

【明報專訊】沙漠予人印象荒涼乾旱，難以與愜意舒適搭上關係。內蒙女子李方數年前從香港留學後，回到父親治理多年的庫布其沙漠，打造「沙漠太空艙」，每年吸引大批韓國遊客來度假。李方希望，在沙漠營造一種舒適休閒的生活方式，「可以像草原、大海一樣治癒心靈」。她正計劃建立文化產品，展現鄂爾多斯世代對治沙的堅守。

在內蒙古鄂爾多斯的境內，北有庫布其沙漠，南有毛烏素沙地，是自治區乃至全國沙漠化較嚴重的地區。現在，銀肯塔拉沙漠的黃土之上，坐落一個個銀白色的「太空艙」，遊客可以在這裏欣賞壯闊風光，與沙同樂。

「鄂爾多斯擁有世界級的旅遊資源，我希望為這裏一直在與沙漠做抗爭的父輩和家鄉人，做更多的事情。」31歲的李方是達拉特旗展旦召蘇木人，從小見證着父親扛鐵鍬種樹，為防沙治沙而抗爭。2019年，父親經營的銀肯塔拉沙漠旅遊區遭遇危機，剛從香港理工大學畢業回來的她，決心要利用所學知識，幫父親渡過難關。

智能住宿觀景遊玩 沙漠可時尚舒適

2023年，一次機緣巧合之下，李方接待一名韓國旅行團的負責人。對方希望開發當地的旅遊產品，而她也希望增加夜遊項目。兩人僅談了兩小時便一拍即合，確定了打造沙漠太空艙營地的計劃。

這批太空艙去年7月正式投入營運。每個艙設有兩個房間，可容納4人。艙內配備智能語音控制系統，可聲控燈光、空調、窗簾等。同時有觀景陽台，住客甚至能坐在上面與駱駝互動。除了住宿，亦有附加遊玩項目，例如滑沙、篝火晚會等。

李方表示，她希望經營一種生活方式，在沙漠可以非常時尚、舒適，「被很多人所喜歡的一種休閒、野奢的生活方式。我的理想就是讓大家來到沙漠，然後『哇！好遼闊』，然後心都遼闊了」。

投資3000萬 首年接待逾萬韓旅客

在第一年，景區便接待了逾萬韓國客人，今年可望增加到1.6萬人，8月的訂單也已訂滿，「（8月）其中23天都是接待韓國客人，其餘的天數接待國內的散客和團客。」她說，這80座太空艙，加上水電管網等建設成本，總共投資3000多萬元（人民幣，下同）。目前年盈利在800萬至1200萬之間，預計3年可回本。

在沙漠經營還有一大難題，由於氣候原因，一年只有夏季能接待遊客，意味着經營用工不穩的問題，而且當地本來就人才不足。為了留住員工，公司一線職位的薪金比城市要高出50%左右，全部繳足社保，每年亦為員工加薪，管理層每年加薪1000至1500元。

在港留學穩基礎 「沒有一天白讀」

李方在香港留學的一年，進修的是旅遊管理專業。她稱，當日在父親公司遭遇危機出外讀書，曾受身邊人質疑。但回首在香港這段經歷，「沒有一天的書是白讀的」。香港給了她全面的世界觀，對世界、各地市場有了更深刻的認知，並促成了韓國團隊入駐景區。「沒有這些認識的話，不會跟客戶有很好的認知同頻，這個是我們達成合作非常重要的一個基礎。」

生態精神「最硬核」 願呈治沙故事

儘管李方當日回到家鄉，是為了幫助父親的企業渡過難關。現在她在這片黃土，找到了自己願意終身為之奮鬥的事情。「很多人認為鄂爾多斯是「羊煤土氣」（羊絨、煤炭、高嶺土、天然氣），礦產資源豐富，但這不是它的全部。鄂爾多斯人最硬核的精神是生態精神，是對治沙、防沙的堅守，是很多代人的堅持和心血。」她說。

自小在達拉特旗長大的李方，如今希望能將這種精神展現出去。在景區建設上，她一直堅持「生態先行」，例如使用的「太空艙」從廣東廠家生產，整裝運來內蒙古，不使用混凝土的建築材料，拆除後土地可復原。但亦因此，在維護上需要多花人力，「一到風季，沙漠裏風沙一起，沙子跑到牆上去，需要用機械、用人力去剷走」。

未來，她希望開創具有文化屬性的產品，做到「旅遊+生態+文化」相結合。目前正在籌備一場草原演藝，盼能打破馬術、蒙古舞等固化符號，呈現鄂爾多斯人千百年來的治沙故事。

明報記者 沈燕媚

相關字詞﹕生態旅遊 沙漠化 香港留學 鄂爾多斯 內蒙古 內蒙

上 / 下一篇新聞