中國

中國要聞

出口管制影響小 稀土龍頭增產永磁 電動車等領域關鍵材料 擬年產4萬噸佔全球12%

【明報專訊】中國稀土工業城市內蒙古包頭，已成為全球最大的稀土冶煉和新材料生產基地。在國家嚴格落實稀土及其產品出口管制的當下，本報記者近日在包頭採訪業界得知，稀土出口管制對大企影響不算大，而稀土公司對產品去向、用途「是非常清楚的」。基於稀土產品「不可替代性」的戰略價值，產業龍頭金力永磁公司透露正投建永磁材料綠色製造項目，未來年產能將達到4萬噸，佔全球總量12%。

內蒙包頭聚稀土企業 產業鏈完整

2023年，國家主席習近平考察內蒙古時提出「加快建設全國最大的稀土新材料基地」和「全球領先的稀土應用基地」的要求。

「在這樣的政策指引下，以及看好稀土永磁（永久磁鐵）的發展趨勢，今年年初（公司）立項了稀土永磁的第三期項目，年產2萬噸的第三期工程。也就是到2026年底，將達到4萬噸規模產能。」金力永磁人員稱，項目總投資10.5億元人民幣，屆時將成為全球最大的高性能釹鐵硼生產基地。

稀土永磁，是永磁材料中含有稀土金屬元素，包括釹鐵硼和釤鈷等。其應用領域廣泛，沒有稀土永磁，就難以生產新能源汽車及零件、節能空調以及風力發電等設備。目前，金力永磁還與新能源汽車、變頻空調壓縮機、風力發電等領域龍頭企業建立合作關係，並積極佈局具身機械人、低空飛行器等新興產業領域。

在包頭，除了像金力永磁這樣的明星企業，還聚集了許多稀土企業，形成了完整的產業鏈。尤其在永磁材料方面，全國最大的前15間公司裏，有10間已落地包頭發展。

當下，稀土已成全球競爭與產業安全的戰略物資。今年4月起，中國企業若要出口稀土相關物項，必須申請並獲得出口許可證，才能運往海外。在中美談判取得進展後，中國商務部6月份證實已經批准一定數量的合規申請，其間，金力永磁就對外宣布，已獲得向美國、歐洲和東南亞等地區出口稀土產品的許可證，不涉及軍工業務。今年7月，外長王毅訪歐期間也承諾「歐洲企業的正常需求將得到保障」。

出口管控軍用嚴民用鬆

中國管制稀土磁鐵產品之舉，被視為緊握與歐美貿談「武器」；而中方一向強調稀土產品具軍民兩用屬性，管制是履行國際防擴散義務。包頭一家大型稀土產品公司的副總經理對本報表示，依據與商務部、客戶溝通的情况，現在嚴格對軍用需求管控，對民用的需求，保持非常開放的態度。「包括我們公司拿到很多許可，無論批覆率還是批覆的速度，還是比較超乎客戶預期的。」他透露，目前其公司出口以歐洲和美國市場為主。

加強監管打走私 清楚產品去向

配合出口管制政策，中國海關近期嚴打稀土走私出口，多家包頭稀土企業都強調，嚴格配合國家部門杜絕走私。一名王姓高管強調，公司會嚴格詢問客戶，長時間了解客戶會使用在什麼地方，「往往要透過終端客戶使用的條件，去進行評估」。他強調，「在共同開發中，對這個產品最終用在什麼地方，我們是非常清楚的，並如實（向政府）提報相應的資料。」

事實上，近年申報海關的手續已愈來愈嚴格，據業界有關人士指出，目前從管控的要求來講，稀土中小企業相對受影響較大，「確實存在一些掛羊肉、賣狗肉的情况，或到了目的地轉運等等」。而對於一些大型稀土企業相對有優勢，有關部門對其申報的資料及監管更放心，批覆許可的時間和可能性都更高一些。

明報記者

