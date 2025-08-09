社保多沒繳足 司法解釋掀震盪 網憂小企業倒閉潮 胡錫進：守法應有之義

一篇題為「家門口的包子舖要關門了」網絡文章，進一步推高社保「新規」的關注。作者稱其日常光顧的包子舖老闆說，本來就盈利狀况不佳，下月1日起還要繳足員工社保，「實在交不起」。附近理髮店也面臨同樣情况，老闆說還沒想好怎麼辦，但「全給（員工）交社保是不可能的」。

法院須撐工人索償 下月生效

小店家所說的「新規」，是最高法院本月1日發布的《最高人民法院關於審理勞動爭議案件適用法律問題的解釋（二）》，下月1日起施行。核心內容簡言之，就是強調若打工仔以「公司未依法繳納社會保險費」為由辭職，並向公司索償，法院要支持打工仔訴訟。

內地社保制度包括基本養老保險、基本醫療保險、工傷保險、失業保險、生育保險等「五險」，另加住房公積金。根據《勞動法》及《社會保險法》，公司、職工必須參加社保、繳納社保費，屬強制義務。最高法院的司法解釋，雖然只是重申一次態度，但也非無的放矢。

當前社會現實中，公司為降低用工成本，打工仔為獲取眼前更高的工資，「協商放棄社保」的現象屢見不鮮。《工人日報》提到，這種做法看似「雙贏」，實則對雙方都暗含風險。一方面，公司涉嫌違法，最終不僅須補繳社保，還須支付賠償金；打工仔放棄社保，一旦遇到工傷、失業等情况，將喪失保障。

不過，有關交不交社保的話題，仍再次引起討論。許多網民認為，對於一些規模較小、利潤不高的小微企業，全額繳足社保，意味着成本大漲，當前經濟下行、消費不振、內捲嚴重，可能導致打工仔被要求降薪，甚至出現倒閉潮、失業潮。

港商稱有地方要求較低 執行待觀望

在內地經營公司的一名港商表示，為員工交社保費，佔了公司營運很大一筆成本，公司繳「五險一金」佔約員工薪金水平三成，員工自己繳一成多。目前全國省市根據本地經濟情况，設定社保繳費基數上下限，公司及員工按該基數計算比例繳納；不過該港商表示，有些地方為了吸引公司經營，允許只按照基數的下限繳納「五險一金」，這樣公司付出少一點，員工到手薪金也多一些。

下月1日後，這些地方如何執行，還要觀察。他也提及，少繳（不按員工實際薪金計算）社保有風險，試過幾次有員工離職後，以公司「漏繳社保」為由維權，每次都是法院判員工勝訴。有時還沒到司法程序，地方政府部門為維穩，會提前介入，要求企業和解了事。

許多中小型製造企業，也存在漏繳社保情况。廣東有玩具廠商透露，行業內基本上都只為本廠一兩成員工繳納社保「交功課」，如果全部繳足「難以生存」。廠家提到，外省民工多數希望早點賺足一筆錢回鄉下生活，不繳社保的話，可以拿到「整份糧」，工廠也會基於「漏繳」情况，多付他們一些工資。

胡料市場可承受 外賣速遞業「陣痛」

《環球時報》前總編輯胡錫進撰文表示，強制繳納社保「會成為壓倒很多企業的最後一根稻草」的說法，不能說毫無道理，但是「國家到了要走出全體勞動者參與社保的這一步」，是中國高質量發展的應有之義。他提到，強制全民社保，最終由全社會共同承擔這個成本，肯定會導致社會最基礎服務的部分漲價，「我相信是我們的市場能夠承受的」。胡錫進特別提到，那些使用無社保外賣員、速遞員的平台，將面臨「陣痛」。

中國社科院曾預測，中國養老金到2035年有可能會耗盡。然而隨着人口老化速度加快，這個危險可能會提前。不過，強制繳社保也讓一些打工仔認為更有安全感，有人認為社保是一筆投資，關鍵時刻「可以救命」。也有網民表示，不想生孩子，買社保是多買個保險。

