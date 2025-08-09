明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

甘肅山洪10死33失蹤 習促全力搜救

【明報專訊】甘肅省會蘭州市榆中縣因暴雨引發山洪，截至昨晚已造成10人死亡、33人失聯。甘肅省水利廳昨晚6時起，將針對蘭州洪水防禦Ⅲ級應急響應調整為洪水防禦I級應急響應。國家主席習近平作出指示，稱這場山洪造成大量傷亡，當務之急要千方百計搜救失聯者。

蘭州多地周四（7日）傍晚起出現暴雨，最大降水量220.2毫米。榆中縣城關鎮、馬坡鄉、小康營鄉等多個鄉鎮受災。暴雨造成興隆山區域電力和通訊受損，4條村1300多戶4000多人被困。

4000人被困 房屋沒頂多地停電

榆中縣城關鎮興隆小學附近，洪水與冲毁樹木中斷公路，路上最深淤泥超30厘米。道路兩側大量車輛被冲毁，部分民房一樓家具已被冲至門口。甘肅派出2700名救援人員，出動車輛機械980架次，展開救援工作。

「界面新聞」引述在馬蓮灘村經營農資店的韓先生指出，山洪發生在當晚9時至11時之間。洪水夾帶泥石流冲入村中，填平原本10幾米寬的河道，兩岸房屋直接被冲沒。多地停電，與外界失聯。

新華社援引國家主席習近平指示，稱當務之急要千方百計搜救失聯人員，轉移安置受威脅民眾，最大限度減少傷亡。針對近期極端天氣頻發，要求各地區和有關部門，要克服麻痹大意思想，加強風險預報預警，加強隱患排查整治，加強應急值班，做好防汛救災工作，確保民眾安全度汛。

國務院總理李強亦發批示指出，要加緊排查搜救失聯被困者。國家發改委緊急安排中央預算內投資1億元人民幣，支持甘肅做好災後應急恢復工作。

上 / 下一篇新聞