甘肅山洪10死33失蹤 習促全力搜救

蘭州多地周四（7日）傍晚起出現暴雨，最大降水量220.2毫米。榆中縣城關鎮、馬坡鄉、小康營鄉等多個鄉鎮受災。暴雨造成興隆山區域電力和通訊受損，4條村1300多戶4000多人被困。

4000人被困 房屋沒頂多地停電

榆中縣城關鎮興隆小學附近，洪水與冲毁樹木中斷公路，路上最深淤泥超30厘米。道路兩側大量車輛被冲毁，部分民房一樓家具已被冲至門口。甘肅派出2700名救援人員，出動車輛機械980架次，展開救援工作。

「界面新聞」引述在馬蓮灘村經營農資店的韓先生指出，山洪發生在當晚9時至11時之間。洪水夾帶泥石流冲入村中，填平原本10幾米寬的河道，兩岸房屋直接被冲沒。多地停電，與外界失聯。

新華社援引國家主席習近平指示，稱當務之急要千方百計搜救失聯人員，轉移安置受威脅民眾，最大限度減少傷亡。針對近期極端天氣頻發，要求各地區和有關部門，要克服麻痹大意思想，加強風險預報預警，加強隱患排查整治，加強應急值班，做好防汛救災工作，確保民眾安全度汛。

國務院總理李強亦發批示指出，要加緊排查搜救失聯被困者。國家發改委緊急安排中央預算內投資1億元人民幣，支持甘肅做好災後應急恢復工作。