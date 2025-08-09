文武雙全機械人 北京展服務技能 拳擊鐺鐺響留痕 彈琴勝人類6級

明報記者 王佩凡

北京昨下大雨，仍未打消眾人來參觀機械人大會的熱情，展館門前是團團圍住的傘陣，人龍打蛇餅。場館內「人山人海」寸步難行，尤其是有體驗場景和展示場景的展區前，與機械人經常緣慳一面，只能看到密密麻麻的人頭。

近年冒起的初創人氣企業「宇樹科技」，關注度極高。下午4時半，宇樹開設機械人競技場，觀眾為機械格鬥選手歡呼打氣，儘管有時拳頭揮空，光是找「對手」就會原地旋轉，卻也「拳拳到肉」，競技場裏充斥鋼鐵碰撞的「鐺鐺」聲。中途休息，細看機械人身上「傷痕纍纍」。

「杭州人形機械人創新中心」的展區前，鋼琴聲吸引很多觀眾。工作人員姜紅建介紹，「機械人樂隊」3部機械人按人類尺寸製作，其中「鋼琴手」已達人類鋼琴6級以上水準，只需紙質鋼琴譜，它即可完美演奏。今秋公司還會添加一部「結他手」，組成樂隊到科技館與酒店演奏。

養老助手尋失物 機械狗可語音交流

「森麗康科技」帶來的養老機械人，為未來退休生活注入一絲新活力。長者從早晨起牀，到晚上休息，每個環節都有它陪伴，協助完成日常事務、聊天、監測睡眠狀况，並提醒之前制定的計劃。對善忘的人類，它會記住物品存放位置；若出門時忘記關窗，還可通過手機遙控它檢查。

陪伴者亦有「鐵毛孩」，「恆之未來」展出仿真機械狗「嘯天」。公司策劃總監謝錦榮介紹，「嘯天」是消費級機械人，具備語音交流，運動能力強，支持二次開發，可通過手柄、電腦、手機App、語音及VR眼鏡操控。相比寵物狗，其優勢在於無需打理、養護，不會掉毛，續航兩小時且可拆卸換電池。

有幾間使用英偉達技術或晶片的中國公司也參展，包括智平方、銀河通用、加速進化等。就H20人工晶片「後門」一事，銷售人員都表示不適合回應，也有員工稱未必要用H20晶片，「國內晶片都可以支持」。

200企參展 報告成業界「風向標」

今年上半年，中國機械人產業營收按年增長27.8%，連續12年保持全球最大工業機械人市場地位。本屆大會展覽面積約5萬平方米，分創新館、應用館、技術館，200多間國內外企業帶來1500多件展品，逾百件首發；其中有50間參展商專門研製人形機械人。大會期間發布的《2025具身智能機器人發展趨勢》、《2025人形機器人十大潛力應用場景》等10餘項成果，是業界的「指南針」及「風向標」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676