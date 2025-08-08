明報新聞網
鄭州暴雨浸隧道 全市停擺

【明報專訊】河南省多地暴雨成災，省會鄭州市主城區昨（7日）突降暴雨，城內積水成河，再次出現隧道受淹險象，部分地鐵站入水須關閉。鄭州防汛抗旱指揮部昨午將提升防汛應急響應至三級，當地停產、停業、停課、停運和暫停集體戶外活動。近日因前住持釋永信受查而成為焦點的河南登封嵩山少林寺，昨亦宣布關閉景區，尚不確定何時開放。

地鐵站被淹 少林寺閉園

網上短片顯示，位於鄭州市二七區的建設東路水浸，一男子不慎跌倒後被水流冲走數米，幸得途人出手相助。《新京報》報道，位於二七區的京廣路隧道昨日被淹，有車輛進入隧道後水漲，前方車輛死火導致堵車，司機紛紛棄車逃離，有人爬梯子從隧道上方離開；當局稱暫未收到傷亡報告。當天鄭州約有10條隧道水浸。

另有短片顯示，鄭州市中心一個商場，多名工作人員地下車庫入口處排成人牆支撐擋水板，阻止水流湧入車庫。洪水也湧入地鐵，短片顯示有地鐵站內水浸大堂，鄭州地鐵通告陳砦站、張家村站等多站受暴雨影響暫停運營。

2021年鄭州「7·20」雨災造成死亡和失蹤共380人，包括出現地鐵、行車隧道被淹的傷亡慘劇，時任市委書記被免職，數十名官員也因此被問責。暴雨後，鄭州投入巨額資金升級排水設施，不過每年夏天暴雨洗禮下仍出現內澇。當地政府今次提前給城市按下「暫停鍵」，防止人員發生意外。

氣象部門預計到周末，河南全省仍將維持多雨模式。鄭州登封嵩山少林景區昨午暴雨，當日下午3時宣布暫時閉園。《三湘都市報》報道，遊客投訴沒有供遊客避雨場所，近50人擠在一個淺窄的屋檐下避雨，「老人也不讓進，僧人卻可以悠然漫步」。

