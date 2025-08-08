「搬運」太陽能 光熱發電零碳可靠

在鄂爾多斯市的零碳產業園區，百川光熱科技有限公司生產車間內一面面閃亮的「鏡子」，在生產線上源源不斷地產出。這些鏡子被運送到西北地區的光熱發電站，能聚集太陽能轉化成熱能，再發電。

百川光熱科技是光熱聚光反射鏡製造商，項目引進鋼化槽式鏡生產線全套設備。兩期項目建成後，可具備每年1000萬平方米太陽能聚光鏡的生產能力。公司副總經理竇懷新日前向記者指出，光熱發電和火力發電的後端環節完全一致，「分別只是前端把火電礦物燃料的鍋爐，換成了鏡場」，即熱量不來自礦物燃燒的熱量，而是來自大面積收集的太陽能，由此實現「零碳」排放。

都是來自太陽能，那光熱對比光伏發電有何優勢？竇懷新解釋，光伏發電受氣象條件制約，例如晚間無法發電，「在白天，發電效率隨着太陽高度角變化」。因此，光伏發電站旁邊往往有火電站，使電網保持平穩；而光熱發電機組則能通過儲熱實現24小時發電。

暫較光伏發電成本高 具潛力

不過，光熱發電在國內仍處於發展前期，目前產業估值僅1000億元（人民幣，下同），而光伏製造業的產能，經過國家十幾年來的政策支持，已達到3萬億元規模。竇指出，限制光熱發電的主要原因是成本高。「光伏發電大約每度電2至3毫，而光熱則是5至6毫」。他相信通過大規模量產，預估在15年左右，光熱發電能降低到與光伏相若的成本，具備發展潛力。不過竇懷新亦稱，光電並不是要取代光伏發電或火電，而是協調發展。