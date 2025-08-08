明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

「搬運」太陽能 光熱發電零碳可靠

【明報專訊】內蒙古有大量沙漠和荒地，近年銳意發展新能源產業，除了為人熟悉的太陽能光伏發電，還有光熱發電。

在鄂爾多斯市的零碳產業園區，百川光熱科技有限公司生產車間內一面面閃亮的「鏡子」，在生產線上源源不斷地產出。這些鏡子被運送到西北地區的光熱發電站，能聚集太陽能轉化成熱能，再發電。

百川光熱科技是光熱聚光反射鏡製造商，項目引進鋼化槽式鏡生產線全套設備。兩期項目建成後，可具備每年1000萬平方米太陽能聚光鏡的生產能力。公司副總經理竇懷新日前向記者指出，光熱發電和火力發電的後端環節完全一致，「分別只是前端把火電礦物燃料的鍋爐，換成了鏡場」，即熱量不來自礦物燃燒的熱量，而是來自大面積收集的太陽能，由此實現「零碳」排放。

都是來自太陽能，那光熱對比光伏發電有何優勢？竇懷新解釋，光伏發電受氣象條件制約，例如晚間無法發電，「在白天，發電效率隨着太陽高度角變化」。因此，光伏發電站旁邊往往有火電站，使電網保持平穩；而光熱發電機組則能通過儲熱實現24小時發電。

暫較光伏發電成本高 具潛力

不過，光熱發電在國內仍處於發展前期，目前產業估值僅1000億元（人民幣，下同），而光伏製造業的產能，經過國家十幾年來的政策支持，已達到3萬億元規模。竇指出，限制光熱發電的主要原因是成本高。「光伏發電大約每度電2至3毫，而光熱則是5至6毫」。他相信通過大規模量產，預估在15年左右，光熱發電能降低到與光伏相若的成本，具備發展潛力。不過竇懷新亦稱，光電並不是要取代光伏發電或火電，而是協調發展。

相關字詞﹕光熱 零碳 光伏 新能源產業

上 / 下一篇新聞