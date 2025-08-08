明報新聞網
中國

中國要聞

藍色長城屹荒漠 發綠電固黃沙 內蒙400公里工程NASA關注 2030年竣工「西電東輸」

【明報專訊】從高空俯瞰內蒙古庫布齊沙漠，一排排整齊列陣的板塊延綿沙地，為中國版圖「雄雞」背部披上了閃閃發光的盔甲，連美國太空總署（NASA）也曾發布衛星圖像，稱中國在打造「光伏長城」。本報記者近日身臨「長城」腳下探訪，得悉這片長達400公里的太陽能板陣，不僅要發電，還旨在治沙改變生態。

明報記者 沈燕媚

人類治理沙漠化是一大難題，「死亡之海」庫布齊沙漠位於內蒙古鄂爾多斯高原北部，總面積1.86萬平方公里，是內蒙古荒漠化較嚴重的地區。這個中國第七大沙漠，過去風沙肆虐、寸草不生。如今，一排排兩米高的藍色光伏板，整齊排列在黃沙之上，板下赫然長滿綠色植物。

水泥樁連片固沙 板下種綠植

「我們在沙漠中建設光伏項目，藉此實現沙漠的治理，將沙漠變為綠洲」。鄂爾多斯市達拉特旗能源局人員楊超介紹，每個光伏板都要打水泥樁，地下3米、地上2米多。「一兩個水泥樁起的作用可能微乎其微，但集中連片的面積大，密集的水泥樁打下去之後，它就能遏制原本移動的沙丘」。順着楊超手勢望去，不遠處高低錯落、光禿禿的沙丘，就是眼前「光伏海洋」以前的模樣。

細看發現，在一片片的光伏板下方還長着植物。現場人員介紹，沙漠光伏板可以減少地表水分蒸發，給植被提供遮蔭納涼的環境。當局還攙拌紅泥、沙石及生物肥料，改善貧瘠的表層土壤，便於植物生長，從而固沙。

而不同區域種植的植物類型有所不同。「在東邊的區域，我們引進了幾家養殖企業，牧草長成之後，再人工收割去飼餵奶牛。動物產出的糞便，則用來改良土壤，構成一個循環」。而在中間一些區域，則試驗種植中藥材，「看看這個環境適不適合這些植物生長」，楊超稱，當下首要目的是生態治理，暫不考慮經濟收益，「後期如果生態治理達到一定成果，就會考慮是否再種植可以產生經濟效益的植物」。

楊超又稱，為了保護水資源，工程不使用黃河水或深井水，而是使用達拉特旗南部礦區的疏乾水（煤礦開採過程中，為了降低地下水位，抽排出的地下水）。這些疏乾水經過淨化處理，達到地表三類水標準後，再透過地下管道引到園區。

疏乾水澆灌 已生態修復5萬畝

這個「達拉特光伏發電應用領跑基地」目前累積實施生態修復5萬畝，也是鄂爾多斯正建設的庫布齊沙漠「光伏長城」工程中的項目之一。

「光伏長城」工程浩大，是在庫布齊沙漠北邊、黃河以南打造的「防沙治沙一體化」示範帶，全長400公里、平均寬度5公里。工程自2018年開工建設，規劃總裝機規模將達100GW（一億千瓦），目前進度1/10，預計2030年完工後，每年產電2100億度，將為京津冀滬輸送電力。

項目也給當地農民帶來實質收益。楊超提到，周邊農民除了獲得土地補償，隨着光伏板鋪設完成，在光伏板運營維護、生態恢復方面，他們亦優先獲得就業機會。

相關字詞﹕生態 防風治沙 內蒙古 光伏 沙漠化 光伏長城

