駐京周記：大媽嚴防基孔 「今年家裏沒蚊」

儘管廣東疾控中心強調疫情快速上升勢頭得到初步遏制，各地仍不敢大意，首都北京同樣嚴防輸入風險，採取各項針對性防控措施。

家住北京的武女士家中有個2歲的小孫子，為了防蚊，她家不僅安裝了紗窗，門上還貼了防蚊門帘，同時備有花露水、風油精等用品。聽聞基孔肯雅熱疫情後，武女士近期更加謹慎，減少了開窗通風頻率，進出家門時都會快速關門。

「即便沒有疫情，也怕孩子被蚊子咬。」不過她提到，社區近期開展了滅蚊行動，加上自家防護措施到位，「今年家裏幾乎沒見過蚊子。」

北京今夏雨水頻仍，街道積水和垃圾堆放易滋生蚊蟲。記者所在社區早在6月初就開展過專業消毒殺菌，對綠化草叢、渠道等蚊蟲孳生地噴灑藥劑，同時加強日常垃圾清運，蚊蟲數量較往年明顯減少。

北京市疾控中心7月底發文指出，北京主要蚊種為淡色庫蚊，白紋伊蚊（基孔肯雅熱傳播媒介之一）比例較低，且歷年未在本地蚊蟲中檢測到相關病毒，因此本地感染風險極低，但仍需警惕輸入性病例。

裝紗窗成南北防蚊差異

值得注意的是，南北居民防蚊習慣存在差異。有廣東朋友的一句「廣東裝修都不安紗窗」讓記者頗感意外，因為北方家庭普遍安裝紗窗，這或許因為廣東白天蚊子活動較少，夜晚多關窗開冷氣，因此對紗窗需求較低。

目前，北方民眾留意南方疫情進展。佛山市衛健局昨通報，該市前日（8月6日）新增175宗基孔肯雅熱確診病例，分佈在禪城（38宗）、南海（17宗）、順德（115宗）、高明（1宗）、三水（4宗），相較8月5日微增1宗，結束多日跌勢。緊鄰佛山的廣州市，昨公開該市11區近百個街道（鎮）的多個社區存在傳播風險，呼籲民眾警惕。

江西雙飛人援順德

一方有疫、八方支援，近日各地捐贈廣東物資抗疫，較特別的包括廣州《羊城晚報》昨日一則消息：雙飛人製藥股份有限公司在順德捐贈萬瓶驅蚊水和防蚊產品，馳援當地基孔肯雅熱防控工作。不過廣東朋友透露，這是江西雙飛人，不是老廣到香港必買那款手信。

駐京記者 王佩凡