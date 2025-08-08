明報新聞網
中國

中國新聞

內地推學前免費教育 今秋實施 涉200億財政開支

【明報專訊】中國財政部昨（7日）在國務院政策例行吹風會上披露，免保育教育費政策覆蓋所有幼稚園大班兒童，預計今年秋季學期將惠及約1200萬人，涉200億元（人民幣，下同）財政支出。此前，中央已宣布每名幼兒可獲3年「奶粉錢」（國家基準每年3600元）。中國人口與發展研究中心主任賀丹表示，國家育兒補貼制度釋放出明確的激勵生育信號。

國務院辦公廳印發的《關於逐步推行免費學前教育的意見》日前對外公布。財政部副部長郭婷婷昨表示，這是中央促進人口長期均衡發展的重要戰略舉措，降低生育、養育、教育成本。

政策規定，免除公辦幼兒園學前一年在園兒童的保育教育費，民辦幼兒園參照當地公辦幼園免除水平相應減免。

先免學前一年費 逐步擴大

內地實施9年義務教育制度，小一至中三免費。郭婷婷介紹，保育教育費佔家庭學前教育總支出的比重較高，免除費用後，家庭的教育支出將有效降低。「僅今年秋季一個學期，全國財政將增加支出約200億元，相應減少家庭支出200億元。」郭婷婷說，免除學前一年的保育教育費後，將綜合考慮學齡人口變化、財力狀況等因素，與教育部研究適時完善免費政策，讓更多孩子受益。

財政部指，免保育教育費補助資金由中央與地方共同分擔，中央財政對西部、中部和東部地區分別按照80%、60%、50%的比例分擔，敦促各地確保及時足額撥付資金。教育部財務司長劉玉光表示，各地將在8月底前完成相關準備工作，讓大班兒童在今年秋季學期開學時就能享受到政策紅利。

對於已確定的「育兒補貼」政策，國家衛健委人口家庭司司長王海東上月底表示，按照工作計劃，各地將在8月下旬陸續開放育兒補貼申領。《人民政協報》昨刊發對全國政協委員賀丹的專訪。賀丹表示，養育子女絕非家庭的「私事」，而是關乎社會延續與人口發展的「國之大者」；這一政策從制度上為家庭減負，釋放出明確的激勵生育信號，緩解家庭育兒的經濟焦慮，讓更多家庭敢生、也願意生。

相關字詞﹕育兒補貼 生育 補貼 幼稚園 財政部

