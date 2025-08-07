明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

貴州市監局約談5旅遊平台 促糾正價格亂象

【明報專訊】暑期旅遊旺季，內地熱門旅遊地價格不同程度上漲。在「避暑聖地」貴州，當地市場監督管理局5日集中約談攜程、同程、抖音、美團、飛豬5間在線旅遊平台，要求相關企業嚴格守法，堅決制止價格亂象，維護公平、有序、誠信的市場環境。

上述平台未對約談表態。《證券時報》引述一名參會方人員表示，會議核心是強調價格問題，要求各方在暑期嚴格遵守價格約定，強調「並非因平台存在違法事項而對其進行約談」。

消息顯示，約談會上，貴州省市場監管局針對相關平台企業可能存在的利用技術手段干預商家定價、訂單生效後毁約或加價、價格欺詐、哄抬價格等問題進行了通報，進一步提示了違法風險；要求相關平台企業嚴格遵守相關法律法規，立即開展全面自查自糾，禁止價格欺詐、哄抬價格、價格串通、濫用市場支配地位等違法行為。

網經社電子商務研究中心數字生活分析師陳禮騰表示，此舉是對近期旅遊市場亂象的及時糾偏，推動平台經濟規範發展。通過明確法律紅線、強化違法風險警示，有助遏制惡性競爭和不正當牟利行為。

此外，貴州市監局同日召開規範旅遊業價格秩序工作會議，針對住宿、餐飲領域存在的臨時加價、「陰陽菜單」等問題，貴州省民宿協會、貴州省餐飲行業商會聯合發出倡議書，要求行業內各經營者在經營場所或商品服務結算頁面明碼標價，杜絕採用虛假價格手段誤導消費者。

相關字詞﹕約談 市監局 在線旅游平台 攜程 貴州

上 / 下一篇新聞