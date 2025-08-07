貴州市監局約談5旅遊平台 促糾正價格亂象

上述平台未對約談表態。《證券時報》引述一名參會方人員表示，會議核心是強調價格問題，要求各方在暑期嚴格遵守價格約定，強調「並非因平台存在違法事項而對其進行約談」。

消息顯示，約談會上，貴州省市場監管局針對相關平台企業可能存在的利用技術手段干預商家定價、訂單生效後毁約或加價、價格欺詐、哄抬價格等問題進行了通報，進一步提示了違法風險；要求相關平台企業嚴格遵守相關法律法規，立即開展全面自查自糾，禁止價格欺詐、哄抬價格、價格串通、濫用市場支配地位等違法行為。

網經社電子商務研究中心數字生活分析師陳禮騰表示，此舉是對近期旅遊市場亂象的及時糾偏，推動平台經濟規範發展。通過明確法律紅線、強化違法風險警示，有助遏制惡性競爭和不正當牟利行為。

此外，貴州市監局同日召開規範旅遊業價格秩序工作會議，針對住宿、餐飲領域存在的臨時加價、「陰陽菜單」等問題，貴州省民宿協會、貴州省餐飲行業商會聯合發出倡議書，要求行業內各經營者在經營場所或商品服務結算頁面明碼標價，杜絕採用虛假價格手段誤導消費者。