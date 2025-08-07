廣西「亮證女」行政拘留5日

「八桂警察陽光執法網」報道，根據公安行政處罰書顯示，違法行為人侯XX，1997年06月出生。現查明，侯在7月22日下午5時45分許，駕駛黑色平治SUV汽車，行駛至防城港市江山鎮雄饒飯店對出小路，與對向而來的白色長城汽車會車時，與對方司機李天明發生爭吵，其間侯在其車內拿出一本「行政執法證」，「亮證」威脅對方。根據《治安管理處罰法》規定，決定對侯處以行政拘留五日處罰。

警發消息泄與事人資料

警方發布該則消息後，「澎湃新聞」引述接近事主李先生的人士稱，「他本人有點懵」，因為官方公布的這份行政處罰決定書上，侯XX的名字、證件號、家庭住址等隱私信息做了打碼處理，李先生的姓名和車牌號卻被公示出來，侯XX的車牌號也被直接露出。直到昨日中午，該行政處罰決定書才將兩人的車牌號以及李先生的真實姓名隱去。

官方此前通報稱「亮證女」非公務人員，同車男子知道李先生的個人信息，是因為「兩家認識」。不過通報說法被認為不合常理，未能令公眾信服。