中國

中國要聞

稱礙GPU運作增缺陷 英偉達：芯片無「後門」

【明報專訊】中國官方上周約談英偉達（Nvidia），要求解釋H20晶片是否設有美國專家所說的「追蹤定位」和「遠程關閉」技術。英偉達中國官網6日再發長文強調，晶片不存在「後門」、終止開關和監控軟件，指「這些絕不是構建可信系統的方式，也永遠不會是」。

指「後門」或遭黑客利用

英偉達中國官網聲明表示，英偉達GPU不存在也不應該設置終止開關和後門，終止開關和內置後門會造成單點故障，且違反網絡安全基本原則。聲明稱，「經驗告訴我們，將後門和終止開關嵌入到晶片可能為黑客和敵對勢力提供可乘之機，將會破壞全球數位基礎設施和業界對領先技術的信任。」

聲明提到上世紀90年代發生的Clipper晶片事件，該計劃因內建後門功能而被安全研究人員發現根本缺陷，最終導致整個項目崩潰。聲明稱，這些缺陷可能會導致惡意方篡改軟件，造成可被對手利用的集中式漏洞，而政府後門的存在本身就會損害用戶對系統安全性的信心。

今年7月美國放行H20晶片後，中國政府約談令該晶片能否成功對華出口添變數。英偉達先前已發表聲明稱，網絡安全對英偉達至關重要。英偉達晶片沒有能讓任何人遠端存取或控制的「後門」。

涉走私晶片 美拘兩中國人

另據路透社報道，美國司法部周二（5日）表示在加州拘捕了兩名中國公民，28歲的耿川與楊時薇（譯音）被指2022年在美成立ALX Solutions公司，至今年7月，未經美國商務部許可，非法向中國運送價值數千萬美元的AI晶片，包括英偉達的H100晶片。英偉達發言人表示，「此案顯示走私是行不通的」，並稱轉售的貨品不會獲售後服務。

相關字詞﹕中國 出口 非法 美國司法部 後門 終止開關 英偉達（NVIDIA） 英偉達H20晶片

