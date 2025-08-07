明報新聞網
中國

中國要聞

中央再批形式主義 促減負、賦能基層 首以行政法規出台 推「短文短會短話」

【明報專訊】中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發了《整治形式主義為基層減負若干規定》，並發出通知，要求各地區各部門認真遵照執行。通知指出，形式主義、官僚主義是頑瘴痼疾，必須下大力氣堅決糾治；要求各地區各部門要嚴格執行《規定》，統籌為基層減負和賦能，切實把基層從形式主義、官僚主義束縛中解脫出來，引導廣大黨員、幹部積極擔當作為，有更多精力抓落實。

「形式主義」是內地官場極力反對的一種行為，自新中國開國領袖毛澤東始，歷任國家領導人都多次強調反對並表示將整治形式主義。其具體表現包括脫離實際、瞞上欺下、嘩眾取寵、弄虛作假等。2013年7月，國家主席習近平在河北調研時曾指出，「形式主義實質是主觀主義、功利主義，根源是政績觀錯位、責任心缺失，用轟轟烈烈的形式代替了扎扎實實的落實，用光鮮亮麗的外表掩蓋了矛盾和問題。」

中辦國辦印發去年相同文件

早在2019年，中辦曾印發《關於解決形式主義突出問題為基層減負的通知》，中央並將2019年作為「基層減負年」。在中央高層於河北秦皇島北戴河夏休之際，中辦、國辦再次印發與去年8月已下發的同一份文件。

新華社昨報道，基層是貫徹落實中共中央決策部署的「最後一公里」，不能被形式主義、官僚主義束縛手腳。《規定》於2024年7月30日經中共中央政治局會議審議批准，共7個部分，包括切實精簡文件、嚴格精簡會議、統籌規範督查檢查考核、規範借調幹部、規範政務移動互聯網應用程式管理、規範明晰基層權責、規範創建示範和達標活動等方面（見表）。這也是中央首次以行政法規形式制定出台為基層減負的制度規範。

嚴控文件數 倘增加須說明

《規定》要求嚴控文件數量，年度實際發文數量一般只減不增，超過上年度的應當向上級黨委辦公廳（室）書面說明。堅持「短實新」文風，除部署綜合性工作外，地方和部門文件一般不超過5000字，部署專項工作或者具體任務的文件一般不超過4000字。同時，嚴控會議數量，從嚴落實開短會、講短話要求。不向縣及以下單位借調幹部。上級機關、單位原則上不得從縣及以下單位借調幹部。

減少「示範達標」類活動

近年黨員幹部的政務應用程式「打卡」考核成風，《規定》也提出不得把政務應用程式異化為工作考核日常化、督查檢查線上化的主要載體，不得將點讚量、網絡投票數、轉發量、學習時長等作為考評依據，非必要不得強制要求下級和基層單位通過政務應用程式上傳工作照片、視像和軌迹等。　　

《規定》還要求，大幅減少各種「城市」「之鄉」「基地」創建示範和達標活動，創建示範活動不對氛圍營造提要求，不影響群眾正常生產生活。中辦、國辦的通知要求，中央層面整治形式主義為基層減負專項工作機制要定期督促檢查，確保《規定》落到實處。

