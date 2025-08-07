世紀暴雨釀山崩 廣州白雲塌屋困人 7獲救1遇難 6人仍失聯

廣州8月2日至6日出現今年以來最強暴雨過程，達到「特別嚴重影響等級」，市生態與農業氣象中心監測為本世紀以來第5強。廣州市白雲區應急局昨日通報，當天上午8時30分許，連日大雨造成山體滑坡，大源街大源村黃莊片區有房屋受損。截至昨日中午12時，共發現14人被困，已救出7人，生命體徵平穩。傍晚近6時，現場再救出一名被困人員，已無生命體征。其餘失聯人員仍在搜救。

轉移安置近千人 有居民爺爺失聯

第一財經報道，受損房屋屬當地居民自建房，位於白雲山山腳下，呈一字排開，有數十棟之眾。有獨棟房屋在山泥沖擊下出現嚴重位移和傾斜，有房體已經垮塌，房屋主體的混凝土構件被冲出至少數米遠。

財新及新快網引述一名大源村居民表示，她的爺爺在此次山泥傾瀉中失聯。「當地有提前通知撤離，我和家人本想去接爺爺走。但在去接的路上，山體滑坡就發生了」。住在倒塌房屋附近別墅的王飛（化名）指出，事發地點位於村裏的別墅區。早上家中突然停電，幾分鐘後，有工作人員通知撤離，撤離範圍包括靠山而建的房屋。他所在的樓棟住的6人，與周邊其他樓棟的居民都迅速撤出。撤出後，別墅區已拉起警戒線，無法進入。撤離的村民在村委會休息，被獲安排午餐。

截至昨傍晚5時，白雲區共出動救援力量607人次，累計轉移安置996人。

粵多地受災 中央撥1億支援

廣東省內其他地方亦受災，全省有超警河流23條，超警水文站26個，超警總數28次。惠州連發多個洪水預警，惠城區昨日凌晨對橫瀝鎮、蘆洲鎮發布停課、停工、停產、停運、停業的「五停令」。在清遠，北江水上娛樂運動中心設備被洪水沖走，該樂園僅開業3天。清遠佛岡多個區域出現交通路段塌方或中斷等險情，其中石角鎮黃花片區受災嚴重，光纜被洪水沖斷，通信中斷。

國家防災減災委啟動國家四級救災應急響應，派出工作組赴災區查看災情。國家發改委安排中央預算內投資1億元人民幣，支持廣東做好災後應急恢復。