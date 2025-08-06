造自動快餐車遠程滅火車 坦克廠智慧融民用

下個月，北京將舉行勝利日大閱兵。回顧過往，1959年10月1日的新中國成立10周年閱兵式上，32輛嶄新的59式坦克轟然駛過天安門，大為振奮人心，該批根據蘇聯T54A坦克圖紙仿製的59式坦克，就是來自一機集團。

一機集團成立於1954年，是中國兵器工業集團的子公司，亦是中國唯一集坦克、輪式步兵戰車、中口徑火炮於一體的高新武器裝備研發製造集團。

如今除了軍用設備，一機集團亦生產鐵路車輛、重型汽車、工程機械等民用產品，生產的產品既有「硝煙味」也有了「煙火氣」。

快餐車一小時製600份熟食

在公司現場，記者看到各式應用於應急救援場景的車輛。當有林區山火發生時，救援人員用到的「履帶式森林開帶作業車」能快速開路，為後續的裝備車打通救援通道。其底部採用裝甲車的高速履帶底盤，能適應山火的各種地形。一機集團五分公司黨委書記張磊表示，如在沼澤、丘陵、山地等處時，重型車輛「很容易陷到泥土裏，履帶擁有更強的適應性，能抵達災害的最前線」。

當發生山火時，如何最大限度減少人員傷亡呢？一款搭載119毫米遠程滅火炮的消防裝備可上場，滅火最遠程達到6公里，單發一炮的覆蓋面為24平方米，「如果把三四台車停到山頂，設定好軌迹之後，對100平米範圍內進行乾粉滅火，人就不用往山上跑，有助減少人員傷亡」。

要填飽大家肚子，就要快餐加工車來提供後勤保障。張磊說，快餐加工車內設機械人，能將預先切好的菜品材料，自助完成預製加工、分揀、封裝，一小時能完成600份熟食。

響應「軍轉民」 滿足國家應急裝備需求

據介紹，集團近年開發應急救援類的民用產品，主要是響應「軍轉民」的號召，發揮軍品製造優勢和技術優勢，孵化民用裝備滿足國家應急裝備的需求。中國在改革開放初期就提出「軍轉民」做法，要求軍工企業將富餘產能，轉向民用產品生產，軍民兩利，中共十八大後更上升為國家戰略。

產品100%國產化 積極拓國際市場

一機集團民品部長王登福稱，目前這些產品100%國產化，主要市場在國家應急部、森工集團、林業集團等。同時，公司積極拓展國際市場，市場出口佔比20%，包括石油的鑽具專用汽車、車輛零件等，主要出口到澳洲以及印尼、非洲等「一帶一路」國家。

近年無人技術應用廣泛，張磊稱，在救急應援車方面，無人駕駛技術正在試用，但原始林區信號問題難解決，「讓車在山裏跑，還實現不了，後續仍需要攻關」。

明報記者 沈燕媚