明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

造自動快餐車遠程滅火車 坦克廠智慧融民用

【明報專訊】一小時內能完成600份熱食的快餐車、為山火闢路的履帶式作業車，生產這些裝備的內蒙古第一機械集團有限公司（簡稱「一機集團」）並非普通車企，1958年，中國第一輛主戰坦克就在這裏誕生。本報記者近日探訪得知，該集團正把軍工智慧融入民用產品，為應急救援提供支持。

下個月，北京將舉行勝利日大閱兵。回顧過往，1959年10月1日的新中國成立10周年閱兵式上，32輛嶄新的59式坦克轟然駛過天安門，大為振奮人心，該批根據蘇聯T54A坦克圖紙仿製的59式坦克，就是來自一機集團。

一機集團成立於1954年，是中國兵器工業集團的子公司，亦是中國唯一集坦克、輪式步兵戰車、中口徑火炮於一體的高新武器裝備研發製造集團。

如今除了軍用設備，一機集團亦生產鐵路車輛、重型汽車、工程機械等民用產品，生產的產品既有「硝煙味」也有了「煙火氣」。

快餐車一小時製600份熟食

在公司現場，記者看到各式應用於應急救援場景的車輛。當有林區山火發生時，救援人員用到的「履帶式森林開帶作業車」能快速開路，為後續的裝備車打通救援通道。其底部採用裝甲車的高速履帶底盤，能適應山火的各種地形。一機集團五分公司黨委書記張磊表示，如在沼澤、丘陵、山地等處時，重型車輛「很容易陷到泥土裏，履帶擁有更強的適應性，能抵達災害的最前線」。

當發生山火時，如何最大限度減少人員傷亡呢？一款搭載119毫米遠程滅火炮的消防裝備可上場，滅火最遠程達到6公里，單發一炮的覆蓋面為24平方米，「如果把三四台車停到山頂，設定好軌迹之後，對100平米範圍內進行乾粉滅火，人就不用往山上跑，有助減少人員傷亡」。

要填飽大家肚子，就要快餐加工車來提供後勤保障。張磊說，快餐加工車內設機械人，能將預先切好的菜品材料，自助完成預製加工、分揀、封裝，一小時能完成600份熟食。

響應「軍轉民」 滿足國家應急裝備需求

據介紹，集團近年開發應急救援類的民用產品，主要是響應「軍轉民」的號召，發揮軍品製造優勢和技術優勢，孵化民用裝備滿足國家應急裝備的需求。中國在改革開放初期就提出「軍轉民」做法，要求軍工企業將富餘產能，轉向民用產品生產，軍民兩利，中共十八大後更上升為國家戰略。

產品100%國產化 積極拓國際市場

一機集團民品部長王登福稱，目前這些產品100%國產化，主要市場在國家應急部、森工集團、林業集團等。同時，公司積極拓展國際市場，市場出口佔比20%，包括石油的鑽具專用汽車、車輛零件等，主要出口到澳洲以及印尼、非洲等「一帶一路」國家。

近年無人技術應用廣泛，張磊稱，在救急應援車方面，無人駕駛技術正在試用，但原始林區信號問題難解決，「讓車在山裏跑，還實現不了，後續仍需要攻關」。

明報記者 沈燕媚

相關字詞﹕內蒙古 軍民融合 軍轉民 快餐車 一機集團 軍工

上 / 下一篇新聞