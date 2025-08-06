明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

廣州「網格化」防基孔熱 入屋查佛山旅居史

【明報專訊】廣東佛山爆發基孔肯雅熱疫情，相鄰的廣州市防疫形勢表面雖然遠不及佛山緊張，當局除了增加滅蚊行動和張貼宣傳標語，市面活動如常，不過消息指當局早已實行外弛內張的「網格化」防控措施，包括100%入屋詢問佛山旅居史、勸誡居民杜絕積水等做法，蚊媒監測數據顯著改善。

廣州昨遭暴雨襲擊，大雨過後街頭積水隨處可見。位於廣州海珠區鳳陽街道的中大布匹市場一帶，此前曾出現確診個案。本報記者昨在市場周邊所見，繁忙程度不減，人車貨穿梭其中。附近社區居委會等基層部門昨並未如佛山一樣加班至夜間。

破拆組助除「入戶障礙」

事實上，據官方渠道披露，鳳陽街道近日開展「專項攻堅周」，鳳陽街道全體幹部全程帶隊到社區，開展疫情應急處置工作，並成立多支「黨員突擊隊」、動員300多名黨員志願者化身「防疫網格員」，以疫點為核心，覆蓋周邊所有住宅防疫。當局配備由警員、出租屋管理員、村社代表組成「網格機動組」，以及由執法隊員、村社人員組成的破拆組協助處置「入戶障礙」，確保全面清理垃圾、積水及100%入戶率。

各小組必須執行6項任務，包括問詢住戶14天內佛山旅居史，查驗並清理住戶水生植物容器，教導居民防蚊蟲入室，記錄每戶進度及異常，清除天台及公共區域積水雜物，滅殺積水容器蚊幼。按照廣州疾控中心數據，包括鳳陽街道在內的海珠區蚊媒監測點達標。

甘肅召防控會議 上海全城滅蚊

至於「重災區」佛山順德，昨通報該區前天新增135宗基孔肯雅熱確診病例，每日新增病例數已連續7天下降。廣東之外，甘肅省昨召開基孔肯雅熱疫情防控工作會議，指出要清醒認識疫情防控嚴峻形勢，堅決克服麻痹思想、僥幸心理，依法科學開展防控工作。上海亦連日舉行全城滅蚊行動，深入樓道、車庫、綠化帶噴灑滅蚊劑。

針對大陸疫情，台灣疾管署昨將廣東列入黃色旅遊疫情警示區域，提醒民眾赴當地應特別做好防蚊措施，保持警覺。

明報記者

相關字詞﹕疫情 順德 佛山 廣東 旅遊 台灣 基孔肯雅熱

上 / 下一篇新聞