廣州「網格化」防基孔熱 入屋查佛山旅居史

廣州昨遭暴雨襲擊，大雨過後街頭積水隨處可見。位於廣州海珠區鳳陽街道的中大布匹市場一帶，此前曾出現確診個案。本報記者昨在市場周邊所見，繁忙程度不減，人車貨穿梭其中。附近社區居委會等基層部門昨並未如佛山一樣加班至夜間。

破拆組助除「入戶障礙」

事實上，據官方渠道披露，鳳陽街道近日開展「專項攻堅周」，鳳陽街道全體幹部全程帶隊到社區，開展疫情應急處置工作，並成立多支「黨員突擊隊」、動員300多名黨員志願者化身「防疫網格員」，以疫點為核心，覆蓋周邊所有住宅防疫。當局配備由警員、出租屋管理員、村社代表組成「網格機動組」，以及由執法隊員、村社人員組成的破拆組協助處置「入戶障礙」，確保全面清理垃圾、積水及100%入戶率。

各小組必須執行6項任務，包括問詢住戶14天內佛山旅居史，查驗並清理住戶水生植物容器，教導居民防蚊蟲入室，記錄每戶進度及異常，清除天台及公共區域積水雜物，滅殺積水容器蚊幼。按照廣州疾控中心數據，包括鳳陽街道在內的海珠區蚊媒監測點達標。

甘肅召防控會議 上海全城滅蚊

至於「重災區」佛山順德，昨通報該區前天新增135宗基孔肯雅熱確診病例，每日新增病例數已連續7天下降。廣東之外，甘肅省昨召開基孔肯雅熱疫情防控工作會議，指出要清醒認識疫情防控嚴峻形勢，堅決克服麻痹思想、僥幸心理，依法科學開展防控工作。上海亦連日舉行全城滅蚊行動，深入樓道、車庫、綠化帶噴灑滅蚊劑。

針對大陸疫情，台灣疾管署昨將廣東列入黃色旅遊疫情警示區域，提醒民眾赴當地應特別做好防蚊措施，保持警覺。

明報記者