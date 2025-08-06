竊華為技術 14前員工判囚罰逾千萬

該案是上海警方於2023年底破獲的一宗侵犯晶片技術商業秘密案，當時查扣存儲侵權晶片技術的7台伺服器。綜合「觀察者網」等內地媒體報道，上海法院在7月28日對該案做出一審判決。目前，暫未知14名被告會否上訴。

案情指，華為海思原高管張琨、劉╳等人為牟取非法利益，在離職後設立尊湃通訊科技（南京）有限公司，以支付高薪、股權利誘等方式，誘導多名原公司華為海思的研發人員跳槽至其公司，並指使這些人員在離職前通過摘抄、截屏等方式非法獲取權利公司晶片技術信息，抄襲並運用於尊湃設計的同類型晶片上，企圖以此非法牟利。

張琨是北京大學電子工程專業學士、中科院微電子所碩士，赴美留學後，2005到2010年任職美國高通射頻工程師。2011年，張琨從高通跳槽到華為海思，任職資深技術總監，曾主持開發多款短距互聯晶片。2019年，他離開華為，2021年創立尊湃通訊。華為報案其Wi-Fi 6晶片技術遭竊後，警方追查揭發尊湃張琨犯案。