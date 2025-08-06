明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

竊華為技術 14前員工判囚罰逾千萬

【明報專訊】台積電爆發「經濟間諜」案之際，上海市第三中級法院日前宣判一宗科技竊密案，前華為海思員工共14人被判處有期徒刑，總計罰款1350萬元（人民幣，下同）；其中5人實刑，張姓主犯被以侵犯商業秘密罪判監6年，罰款300萬元。

該案是上海警方於2023年底破獲的一宗侵犯晶片技術商業秘密案，當時查扣存儲侵權晶片技術的7台伺服器。綜合「觀察者網」等內地媒體報道，上海法院在7月28日對該案做出一審判決。目前，暫未知14名被告會否上訴。

案情指，華為海思原高管張琨、劉╳等人為牟取非法利益，在離職後設立尊湃通訊科技（南京）有限公司，以支付高薪、股權利誘等方式，誘導多名原公司華為海思的研發人員跳槽至其公司，並指使這些人員在離職前通過摘抄、截屏等方式非法獲取權利公司晶片技術信息，抄襲並運用於尊湃設計的同類型晶片上，企圖以此非法牟利。

張琨是北京大學電子工程專業學士、中科院微電子所碩士，赴美留學後，2005到2010年任職美國高通射頻工程師。2011年，張琨從高通跳槽到華為海思，任職資深技術總監，曾主持開發多款短距互聯晶片。2019年，他離開華為，2021年創立尊湃通訊。華為報案其Wi-Fi 6晶片技術遭竊後，警方追查揭發尊湃張琨犯案。

相關字詞﹕晶片 侵權 竊密 華為

上 / 下一篇新聞