台積電內鬼竊2納米先進技術 調查局拘3人涉犯「經濟間諜罪」 台媒稱疑流向日商

該案昨最先經「日經亞洲」（Nikkei Asia）披露，指台積電爆發疑似技術外泄事件，部分前員工在任職期間涉嫌違規取得2納米製程技術，涉案人員已遭解職。

常規監控下偵測 台積電：及早發現

中央社引述台積電指出，近期在常規的監控情况下偵測到違規行為，經內部調查發現涉及營業秘密泄漏情况。由於台積電建立全面及完備的監控機制，得以及早發現。台積電表示，已嚴厲懲處涉事違規人員，並採取相關法律行動，由於此案已進入司法程序，不便就細節多做說明。

台積電2納米製程於今年下半年量產，相較3納米的N3E製程，在相同功耗下，台積電2納米速度提升10%至15%；在相同速度下，功耗降低25%至30%。針對智能手機和高效能運算，台積電還將提供N2P製程技術，預計2026年下半年量產。

根據台灣高等檢察署智慧財產分署昨發布的新聞稿，接到台積電公司報案，檢察官隨即指揮法務部調查局新竹巿調查站、資訊安全工作站及北部機動工作站，7月25日至28日間陸續傳喚、拘提涉案人士，及搜索涉案人士的住居所與工作地。台灣調查局是犯罪偵查與情報機構，負責執行「維護國家安全」與偵辦重大犯罪。

台高檢署智財分署表示，考量陳男、吳男等3人涉嫌違反「國安法」第3條的「任何人不得為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其所設立或實質控制之各類組織、機構、團體或其派遣之人，知悉或持有國家核心關鍵技術之營業秘密，未經授權或逾越授權範圍而重製、使用或泄漏該營業秘密」，犯罪嫌疑重大，檢察官訊後向智慧財產及商業法院聲請羈押禁見獲准。

在新聞稿中，台高檢署智財分署另表示，該案為首宗非法取得「國家核心關鍵技術營業秘密」案件，將全力調查陳男等人犯案的動機、目的，並釐清有無進一步外流等情事，將依涉案被告等人的犯罪情節及台積電公司受損情况，依法從嚴追訴。根據該法，觸犯「經濟間諜罪」最高可判監12年，罰款1億元新台幣（約2700萬港元）。

東京威力：不評論報道

據「聯合新聞網」報道，外泄機密疑流向外商Tokyo Electron（東京威力科創）廠商，該廠商在新竹科學園區設有辦公室。東京威力同時也是台積電的供應商，該公司昨下午表示，關於相關報道，公司不作任何評論。

