西藏政府主席：轉世非達賴說了算

【明報專訊】西藏自治區主席嘎瑪澤登（圖）昨日針對十四世達賴早前有關其轉世的聲明表示，達賴喇嘛名號的歷史合法性源自中央政府，在達賴轉世問題上，中央政府具有無可爭辯的最終決定權，「轉世從來不是由達賴喇嘛個人說了算」。

「活佛轉世有嚴密的宗教儀軌和歷史定制。」嘎瑪澤登強調，達賴喇嘛的轉世必須堅持「國內尋訪、金瓶掣籤、中央政府批准」的原則，遵循宗教儀軌和歷史定制，按照國家的法律法規來辦理。他重申，這是廣大信教群眾堅守的信條，也是達賴轉世宗教儀軌、歷史定制的重要組成部分。

十四世達賴上月初發聲明表示達賴喇嘛活佛轉世體系在他圓寂後仍將繼續存在，由他創立的一家非營利機構將擁有「唯一權力」來認定其未來的轉世靈童。

稱高考科目調整非撤藏語文課程

至於早前有報道稱藏語文被移出了高考科目，西藏的學校也不再將藏語文作為主要課程。嘎瑪澤登昨表示，西藏於2024年啟動高考綜合改革，政策調整後，西藏與其他各省區一樣，都實行「一張考試卷考試」；西藏考生依然可以報考普通高校的藏語文授課專業。他強調，西藏高考科目調整不是取消藏語文課程，藏語文依然是西藏和其他涉藏州縣的中小學學業課程，基礎教育階段藏語文課程設置不變、課程不減。

中央代表團將赴藏出席60周年活動

國新辦昨舉行記者會，介紹西藏自治區成立60周年經濟社會發展成就。嘎瑪澤登透露，中共中央將派代表團赴西藏出席自治區成立60周年系列慶祝活動。同場的西藏黨委書記王君正稱，今年西藏生產總值有望突破3000億元（人民幣，下同）；2024年西藏接待國內外遊客逾6389萬人次，遊客旅遊總花費超746億元，按年分別增長15.8%、14.5%。

轉世 嘎瑪澤登 王君正 達賴 西藏

