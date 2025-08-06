明報新聞網
中國

中國新聞

諷抗戰電影「搞仇恨」 網民遭封 微博指「陰陽怪氣」同質言論 官媒：境外打手洗白

【明報專訊】今年是中國抗日戰爭勝利80周年，內地近期推出多部抗戰題材的愛國電影，慘烈、血腥情節在多個社交平台引發熱烈討論，當中出現「不要仇恨教育」、「導致孩子心理不健康」等與主旋律「不和諧」的論調。新浪微博出手整頓，前晚公告對多名「陰陽怪氣」攻擊嘲諷愛國題材電影的用戶禁言。

《南京照相館》惹熱論 男孩哭說「把中國人還回來」

內地近日公映的抗戰題材的愛國電影，以《南京照相館》最多討論，上映12天票房破17億元人民幣。電影以一家照相館的視角，記錄日軍暴行，他們一邊舉行「殺人比賽」，一邊又強迫百姓拍親善合影，製造虛假的和平假象，讓不少觀眾淚灑影院。有觀眾說看這片「哭得缺氧」，有人說一包紙巾都不夠擦眼淚，網絡熱傳短片顯示一名男孩隨父母看完不停哭着說：「把那些中國人還回來！」

胡錫進昨發帖稱，前晚看了《南京照相館》，雖然有心理準備，但還是看得很難過，「電影的結尾判了那些日軍戰犯死刑，並對他們執行槍決，那是對觀眾的安慰」。

博主稱「壓抑電影誰願看」 警惕觀眾發「血海深仇」

不過內地社交平台亦出現部分質疑的帖子、短片，稱影片搞「仇恨教育」，讓孩子「困在民族主義的狹隘和封閉中」，「扭曲價值觀」等論調。微博帳號「鴉王說」的北京博主表示，「看電影圖個快樂，壓抑的電影誰願意看」，又稱有女博主看過電影後發了個「血海深仇」的動態，這讓他感到很警惕。

包括《南京照相館》導演在內的團隊，亦都遭遇網上惡意攻擊。《環球時報》指出，此類網暴亂象是以藝術討論為名歪曲歷史、製造歷史虛無主義，而且因為電影核心題材是南京大屠殺，有關網暴的性質更惡劣。《北京日報》也批評，有人借助流量平台的推送機制，在極短時間內形成集中圍攻、輿情操縱，質疑不排除是充當境外勢力的認知戰打手，「這就是在洗白侵略者、混淆歷史因果，其心可誅」。

微博官方帳號公告，經平台核實，「今夕Plus」、「心有善念途中便有天使」、「郝國中雜談」、「黎明評論」等多個用戶「搬運陰陽怪氣的同質化有害言論」攻擊嘲諷愛國題材電影，均已處於禁言狀態；公告提醒網民「愛國是每個人都應當自覺履行的責任和義務」。

相關字詞﹕日本 禁言 微博 《南京照相館》 仇日教育 抗戰勝利80周年 愛國題材電影

