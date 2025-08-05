明報新聞網
中國

中國新聞

京再發最高防汛響應信號 停市內活動

【明報專訊】時隔一周，北京昨再啟動最高級別的防汛一級應急響應，請市民非必要不外出，企事業單位非必要不要求員工到崗上班，關閉全市所有景區、公園、林場，民宿和民俗戶停業，並疏導勸返遊客。

昨日下午1時，北京氣象部門升級發布暴雨紅色預警信號（最高級別），預計最強暴雨集中在當天傍晚6時至今天（5日）清晨5時。北京市防汛指揮部隨後宣布，啟動全市防汛一級應急響應，請市民注意安全防範。

《北京日報》報道，從下午發布暴雨紅色預警到晚上9時，北京市平均降水量2.7毫米，在一小時內（晚上8時至9時）最大降水量在密雲古北口為15.6毫米。氣象部門稱，對流雲團主要位於北京市西部和北部地區，雨帶晚上逐漸東移影響全市大部分地區，提醒需重點關注密雲區累計降雨量及可能帶來的災害風險。

政府籲勿外出 密雲區再迎最大降雨

密雲是上一輪暴雨重災區，全區162個村受災，3.1萬餘間房屋受損；全市44人因災死亡，密雲佔了37人，包括密雲太師屯鎮養老照料中心31名長者，他們因未被提前疏散，7月28日清晨洪水抵達時遭淹浸死亡。北京市應急管理局7月28日中午發布暴雨紅色預警信號，市防汛指揮部晚上8時啟動全市防汛一級應急響應。

與上次防汛一級應急響應的要求一樣，北京市防汛指揮部昨提醒停止各類戶外活動，必要時政府將停運地鐵、公共巴士。防汛指揮部提示，請山區「險村險戶」、滯留遊客、城區危舊房屋、低窪院落等受威脅人員，要服從安排盡早轉移，避險轉移後未經允許不得返回。

相關字詞﹕預警 防汛 洪災 暴雨 北京雨災

