明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

史學家許倬雲逝世 享年94歲 生前引「但悲不見九州同」為憾 已刻墓碑落葉歸根

【明報專訊】華文世界深具影響力的史學家許倬雲，周一（4日）在美國匹茲堡離世，享年94歲。許倬雲成長於抗戰烽火，移居台灣，中年定居美國任教歷史，他從世界看中國，再從中國看世界，以其獨特的人生觀和歷史觀影響兩岸三地「讀書人」。許倬雲93歲時談及此生遺憾，他引用陸游詩句稱「但悲不見九州同」，並哽咽道：「抗戰中長大的我，『中國』二字刻在心裏。」

蔣經國國際學術交流基金會4日證實，該會名譽董事許倬雲於8月4日清晨在美國匹茲堡離世。曾頒授唐獎漢學獎予許倬雲的唐獎教育基金會，董事長尹崇堯及執行長陳振川表示，除了震驚與哀悼一代史學巨擘隕落，亦深切感念其畢生對於漢學領域與推廣中華文化的貢獻。曾授予許倬雲院士榮譽的台灣中研院透過新聞稿表示，許倬雲學貫中西，為享譽全球的史學領袖，其視野宏闊，以世界史的眼光探討中國古代史，卻不以中國為局限。

台大歷史畢業 長期任教於美國匹茲堡大學

許倬雲1930年9月出生於福建廈門，籍貫江蘇無錫，父親是北洋政府海軍少將許鳳藻。許倬雲18歲隨家人移居台灣，他天生軀體殘疾，但仍以頑強的意志學習，在台灣大學歷史系取得學士和碩士學位。1970年定居美國後，長期任教於匹茲堡大學，為該校歷史系榮休校聘講座教授。其學術代表作有《西周史》、《漢代農業》、《求古編》等。　

80年代台轉型常諫言 稱「中國」刻在心裏

1980年代後，在台灣政治社會轉型過程中，許倬雲常就社會重大議題提供建言。近年來，許則活躍於大陸媒體，並常在新浪微博帳號更新短片、文字。去年7月，在一檔訪談節目被問及有何畢生遺憾，許倬雲沉默後引用陸游詩句：「但悲不見九州同」，並哽咽道：「抗戰中長大的我，『中國』二字刻在心裏。」他提到，死了要埋葬在家鄉無錫父母墳墓旁，已買好墳地、刻好墓碑。此前，許倬雲曾說，「我真正的歸屬，是歷史上的、永遠不停的中國。不是哪個點、任何面，是一個文化體，那是我的中國。」

許倬雲也是知名華語歌手王力宏的舅公，是大陸已故知名作家王小波在匹茲堡大學東亞系留學時的導師。

江蘇黨媒：畢生為中國文化尋出路

江蘇省委機關報《新華日報》旗下新媒體昨指出，許倬雲以獨樹一幟的「大歷史觀」聞名於世，畢生所想都是怎麼為中國文化尋找出路、為世界文明提供解決方案，其學術成就與人生智慧影響深遠。福建省委機關報《福建日報》形容許倬雲用他坎坷而輝煌的一生，詮釋了何為「以天下為己任」的知識分子擔當。報道綜合回顧許倬雲一生，「感受他深沉的家國情懷」。

相關字詞﹕微博 抗戰 學術 許倬雲 歷史學家

上 / 下一篇新聞