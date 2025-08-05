史學家許倬雲逝世 享年94歲 生前引「但悲不見九州同」為憾 已刻墓碑落葉歸根

蔣經國國際學術交流基金會4日證實，該會名譽董事許倬雲於8月4日清晨在美國匹茲堡離世。曾頒授唐獎漢學獎予許倬雲的唐獎教育基金會，董事長尹崇堯及執行長陳振川表示，除了震驚與哀悼一代史學巨擘隕落，亦深切感念其畢生對於漢學領域與推廣中華文化的貢獻。曾授予許倬雲院士榮譽的台灣中研院透過新聞稿表示，許倬雲學貫中西，為享譽全球的史學領袖，其視野宏闊，以世界史的眼光探討中國古代史，卻不以中國為局限。

台大歷史畢業 長期任教於美國匹茲堡大學

許倬雲1930年9月出生於福建廈門，籍貫江蘇無錫，父親是北洋政府海軍少將許鳳藻。許倬雲18歲隨家人移居台灣，他天生軀體殘疾，但仍以頑強的意志學習，在台灣大學歷史系取得學士和碩士學位。1970年定居美國後，長期任教於匹茲堡大學，為該校歷史系榮休校聘講座教授。其學術代表作有《西周史》、《漢代農業》、《求古編》等。

80年代台轉型常諫言 稱「中國」刻在心裏

1980年代後，在台灣政治社會轉型過程中，許倬雲常就社會重大議題提供建言。近年來，許則活躍於大陸媒體，並常在新浪微博帳號更新短片、文字。去年7月，在一檔訪談節目被問及有何畢生遺憾，許倬雲沉默後引用陸游詩句：「但悲不見九州同」，並哽咽道：「抗戰中長大的我，『中國』二字刻在心裏。」他提到，死了要埋葬在家鄉無錫父母墳墓旁，已買好墳地、刻好墓碑。此前，許倬雲曾說，「我真正的歸屬，是歷史上的、永遠不停的中國。不是哪個點、任何面，是一個文化體，那是我的中國。」

許倬雲也是知名華語歌手王力宏的舅公，是大陸已故知名作家王小波在匹茲堡大學東亞系留學時的導師。

江蘇黨媒：畢生為中國文化尋出路

江蘇省委機關報《新華日報》旗下新媒體昨指出，許倬雲以獨樹一幟的「大歷史觀」聞名於世，畢生所想都是怎麼為中國文化尋找出路、為世界文明提供解決方案，其學術成就與人生智慧影響深遠。福建省委機關報《福建日報》形容許倬雲用他坎坷而輝煌的一生，詮釋了何為「以天下為己任」的知識分子擔當。報道綜合回顧許倬雲一生，「感受他深沉的家國情懷」。