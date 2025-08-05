明報新聞網
「十五五」規劃 習令吸納民意

【明報專訊】中國「十五五」規劃正在編制中，新華社昨報道，國家主席習近平近日指示有關部門，要研究、吸收網民對「十五五」規劃編制工作的意見建議。

習近平表示，「十五五」規劃編制工作網絡徵求意見活動參與度高、覆蓋面廣，是「全過程人民民主」的一次生動實踐。他指示稱，廣大人民群眾積極建言獻策，提出許多有價值的意見建議，有關部門要認真研究吸納；各級黨委和政府要始終堅持以人民為中心，廣泛深入地察民情、聽民聲、匯民智，凝聚起推進中國式現代化的強大合力。

稱生動實踐「全過程人民民主」

今年5月20日至6月20日，「十五五」規劃編制工作開展網絡徵求意見活動，分別在《人民日報》、新華社、中央廣播電視總台所屬官網、新聞客戶端，以及「學習強國」學習平台開設專欄，聽取全社會意見建議。活動累計收到網民建言超過311.3萬條。

按照既定目標，中國將用「十四五」、「十五五」、「十六五」3個五年規劃期到2035年基本實現社會主義現代化。「十五五」（2026至2030年）被視為承上啟下的關鍵五年。根據《中國發展改革報》，2025年是「十四五」規劃的收官之年，中共中央提出「十五五」規劃建議，分析研判國際國內發展環境、發展條件，梳理經濟社會發展的突出矛盾和風險點等。

