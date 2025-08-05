明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

居民怨防疫隔離措施影響民生

【明報專訊】嚴密的基孔肯雅熱防疫措施，令佛山順德許多人想起此前新冠疫情，並抱怨當局「搞到人心惶惶」。

兒子住院3天2000元 政府每天補助50元

住在佛山順德北滘林頭社區的霍師奶一家四口有三人接連入院，其中兒子檢測結果陰性後已獲准回家，女兒和丈夫至周日晚仍在隔離觀察。她表示，兒子住院3天花費約2000元（人民幣，下同），政府僅提供每人每天50元補助，其餘費用需市民自行負擔。

在順德樂從鎮東平社區衛生服務站，有醫生表示近日接診的基孔肯雅熱疑似個案已有下降趨勢。醫生解釋，患者若出現發燒、皮疹等疑似症狀，須接受抽血檢查，同時通知其所屬社區居委到場，安排患者到定點醫院隔離觀察，抽血檢測結果陰性即可解除隔離，一旦陽性則需要繼續留院隔離治療，同時當局派人上門對患者的家人等密切接觸者抽血檢測。

騰冲村藥房老闆昨日表示，強制隔離影響民眾生計，「現在經濟本來就不好」。他認為基孔肯雅熱並不致命，症狀和普通發燒感冒差不多，政府只要做好滅蚊防止疫情擴散即可。

緊鄰佛山的廣州也有多宗確診分佈全市各區。海珠區順景雅苑近日出現確診，防疫部門周日晚到場進行全面消毒，並要求部分單元配合入屋殺蚊，被部分住戶投訴擾民。也有基層防疫人員在社交平台抱怨，稱日曬雨淋下連日加班防疫，苦不堪言。

相關字詞﹕民怨 防疫 順德 佛山 基孔肯雅熱

上 / 下一篇新聞