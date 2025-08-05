居民怨防疫隔離措施影響民生

兒子住院3天2000元 政府每天補助50元

住在佛山順德北滘林頭社區的霍師奶一家四口有三人接連入院，其中兒子檢測結果陰性後已獲准回家，女兒和丈夫至周日晚仍在隔離觀察。她表示，兒子住院3天花費約2000元（人民幣，下同），政府僅提供每人每天50元補助，其餘費用需市民自行負擔。

在順德樂從鎮東平社區衛生服務站，有醫生表示近日接診的基孔肯雅熱疑似個案已有下降趨勢。醫生解釋，患者若出現發燒、皮疹等疑似症狀，須接受抽血檢查，同時通知其所屬社區居委到場，安排患者到定點醫院隔離觀察，抽血檢測結果陰性即可解除隔離，一旦陽性則需要繼續留院隔離治療，同時當局派人上門對患者的家人等密切接觸者抽血檢測。

騰冲村藥房老闆昨日表示，強制隔離影響民眾生計，「現在經濟本來就不好」。他認為基孔肯雅熱並不致命，症狀和普通發燒感冒差不多，政府只要做好滅蚊防止疫情擴散即可。

緊鄰佛山的廣州也有多宗確診分佈全市各區。海珠區順景雅苑近日出現確診，防疫部門周日晚到場進行全面消毒，並要求部分單元配合入屋殺蚊，被部分住戶投訴擾民。也有基層防疫人員在社交平台抱怨，稱日曬雨淋下連日加班防疫，苦不堪言。