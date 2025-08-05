本報走訪上月佛山「零號個案」村 騰冲藥舖：6月初村民續中招

當地推買藥登記制 發燒出疹須報

佛山順德區樂從鎮是此次基孔肯雅熱疫情「重災區」，坊間所稱的「零號病人」（7月8日確診的首宗境外輸入個案）就在樂從鎮騰冲村。當地一間藥房老闆昨表示，6月初該村已陸續有人出現感染基孔肯雅熱後的徵狀，包括發燒、出皮疹、關節痛等，包括他自己亦曾被蚊叮後「中招」，但當時有關情况並未引起政府部門注意。騰冲村居委職員表示「領導不在」，無法告知具體情况，強調目前疫情已經有很大好轉。

根據佛山市市監局要求，藥房在當眼處貼出告示「購買疫情防控重點管控藥品請先掃碼登記」，並提供市監局公眾號二維碼圖樣。藥房老闆表示，該規定在上周五（1日）開始實施，市民購買47種治療、緩解基孔肯雅熱症狀的相關藥品前，須實名登記，包括退燒藥、連花清瘟膠囊、板藍根冲劑等。

市監局強調，市民購藥時如有發燒、皮疹、關節痛等症狀，以及近期曾被蚊蟲叮咬等，須主動告知藥店工作人員。對於有人憂慮登記後會被強制隔離，老闆表示不必擔心，只要在調查中如實告知沒有發燒等症狀即可。藥房老闆表示，出現症狀後幾天就能「自癒」，「和普通發燒感冒差不多」。

佛山市前日新增216宗基孔肯雅熱確診病例，其中禪城區31宗、南海區25宗、順德區158宗、三水區2宗。目前在騰冲村、大墩村村口，記者看到當局設置的「防蚊服務點」，日間有工作人員駐守。

紗窗生意激增 樂從家俬城冷清

疫情帶動防疫產業，記者昨以顧客身分詢問，樂從鎮多個從事門窗的商家均表示，近日紗窗紗門訂單激增。比較受歡迎的鋁合金窗框加不銹鋼紗網的紗窗，訂造連安裝的價格在每平方米120元（人民幣，下同）至200元不等。

鳳之源紗窗廠的黃師傅表示，工廠連日加班趕工，每天生產數百平方米紗窗，可供10多戶民宅使用。不過，黃師傅稱政府部門是最大客戶，收治基孔肯雅熱病例的樂從醫院，向他購買了2000多平方米的紗窗，其他政府單位也要求為辦公場所安裝紗窗。黃師傅表示，村委會確實要求村宅加裝紗窗，不過並非強制。

惟其他行業則大受打擊，樂從有「家具之都」稱號，記者昨下午到樂從國際家俬城發現，場內人流冷清，有商家稱「沒有人何來生意」，有商家表示「多少受到疫情影響」。網約車司機嚴師傅則稱，近年多個行業市道不景，「沒有基孔肯亞熱之前也這麽差，能混口飯吃就不錯了」。

明報記者

