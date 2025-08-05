明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

本報走訪上月佛山「零號個案」村 騰冲藥舖：6月初村民續中招

【明報專訊】廣東佛山衛健局昨通報，該市前天新增216宗基孔肯雅熱確診病例，增勢趨緩。本報記者昨在疫情「源頭」佛山順德採訪發現，當地嚴防死守疫情反覆，嚴格落實防蚊措施，敦促村民安裝紗窗紗門，執行購買治療基孔肯雅熱相關症狀藥物實名登記制度。不過有基層防疫人員擔心，暴雨恐讓連日噴灑滅蚊藥物白費心機；亦有藥房老闆稱早在6月初已有村民「中招」，但未引起防疫部門注意。

當地推買藥登記制 發燒出疹須報

佛山順德區樂從鎮是此次基孔肯雅熱疫情「重災區」，坊間所稱的「零號病人」（7月8日確診的首宗境外輸入個案）就在樂從鎮騰冲村。當地一間藥房老闆昨表示，6月初該村已陸續有人出現感染基孔肯雅熱後的徵狀，包括發燒、出皮疹、關節痛等，包括他自己亦曾被蚊叮後「中招」，但當時有關情况並未引起政府部門注意。騰冲村居委職員表示「領導不在」，無法告知具體情况，強調目前疫情已經有很大好轉。

根據佛山市市監局要求，藥房在當眼處貼出告示「購買疫情防控重點管控藥品請先掃碼登記」，並提供市監局公眾號二維碼圖樣。藥房老闆表示，該規定在上周五（1日）開始實施，市民購買47種治療、緩解基孔肯雅熱症狀的相關藥品前，須實名登記，包括退燒藥、連花清瘟膠囊、板藍根冲劑等。

市監局強調，市民購藥時如有發燒、皮疹、關節痛等症狀，以及近期曾被蚊蟲叮咬等，須主動告知藥店工作人員。對於有人憂慮登記後會被強制隔離，老闆表示不必擔心，只要在調查中如實告知沒有發燒等症狀即可。藥房老闆表示，出現症狀後幾天就能「自癒」，「和普通發燒感冒差不多」。

佛山市前日新增216宗基孔肯雅熱確診病例，其中禪城區31宗、南海區25宗、順德區158宗、三水區2宗。目前在騰冲村、大墩村村口，記者看到當局設置的「防蚊服務點」，日間有工作人員駐守。

紗窗生意激增 樂從家俬城冷清

疫情帶動防疫產業，記者昨以顧客身分詢問，樂從鎮多個從事門窗的商家均表示，近日紗窗紗門訂單激增。比較受歡迎的鋁合金窗框加不銹鋼紗網的紗窗，訂造連安裝的價格在每平方米120元（人民幣，下同）至200元不等。

鳳之源紗窗廠的黃師傅表示，工廠連日加班趕工，每天生產數百平方米紗窗，可供10多戶民宅使用。不過，黃師傅稱政府部門是最大客戶，收治基孔肯雅熱病例的樂從醫院，向他購買了2000多平方米的紗窗，其他政府單位也要求為辦公場所安裝紗窗。黃師傅表示，村委會確實要求村宅加裝紗窗，不過並非強制。

惟其他行業則大受打擊，樂從有「家具之都」稱號，記者昨下午到樂從國際家俬城發現，場內人流冷清，有商家稱「沒有人何來生意」，有商家表示「多少受到疫情影響」。網約車司機嚴師傅則稱，近年多個行業市道不景，「沒有基孔肯亞熱之前也這麽差，能混口飯吃就不錯了」。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞