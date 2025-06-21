清華砍樹砸斃女教授 「施工乏警示線」 封口6天始公布 大學指外聘商違規操作

【明報專訊】北京語言大學商學院國際經濟與貿易系主任張愛玲日前在清華大學校內被樹木砸中離世，事件引發兩校師生及輿論廣泛關注。清華大學昨在事發第六天發通報稱，肇事的是外聘園林企業，當時違規移除枯木致樹木倒下，政府部門正調查事故。
死者張愛玲1967年出生，是北京語言大學教授，主要從事國際貿易等方面的教學與研究，曾入選北京市新世紀社科理論人才百人工程。北京語言大學成立於1962年，直屬教育部，以往主要招收外國留學生學習漢語。該校與清華一街之隔。
死者為鄰校教授 訪清華探女遇禍
張愛玲周日下午在清華大學校園內騎自行車時，被樹木砸中後離世。目擊者表示，現場有穿着園林工作服的人，但沒有設立明顯的隔離警示。多名學生指出，校內確實有不少樹齡較久的樹木，路上的樹還曾被風吹倒過，學校會定期修剪。內地傳媒稱，張愛玲當時是到清華看望自己的女兒，不料遭遇橫禍，校方已於17日舉行追悼會。
輿論熱議多日後，清華大學昨通報事件，稱周日下午5時許，為學校提供園林綠化養護服務的校外企業，在校內機械工程系焊接館附近違規進行枯樹移除作業，樹木倒下砸中一名路過的校內人員家屬。傷者被立即送往醫院搶救，經全力救治無效不幸去世。通報稱，校方對此次事故深感痛心，學校已成立專門工作組並啟動校內問責程序，同時對校園安全隱患作全面排查。
新華社引述清華大學負責人稱，工作人員在枯樹移除作業期間違規操作，未採取必要的安全管理措施。
網民關注清華管理 「怎如此疏忽」
相關事件昨登上微博熱搜榜首，不少網民聚焦事件背後的安全管理問題：「清華作為頂尖學府，校園內的施工安全怎麼能如此疏忽？」「清華怎麼會犯這種低級錯誤？」還有網民指出，出事的路段因為連日暴雨，本就存在隱患，施工方卻沒有加強安全措施。
涉事公司為北京綠京華生態園林股份有限公司，內地工商資料查詢平台顯示，該公司涉司法案件多達45件。湖北朋來律師事務所主任劉源波指出，園林綠化企業因過錯，造成教授死亡的後果，應承擔侵權賠償責任；清華大學則要看其是否存在管理不當的過錯。