清華砍樹砸斃女教授 「施工乏警示線」 封口6天始公布 大學指外聘商違規操作

死者張愛玲1967年出生，是北京語言大學教授，主要從事國際貿易等方面的教學與研究，曾入選北京市新世紀社科理論人才百人工程。北京語言大學成立於1962年，直屬教育部，以往主要招收外國留學生學習漢語。該校與清華一街之隔。

死者為鄰校教授 訪清華探女遇禍

張愛玲周日下午在清華大學校園內騎自行車時，被樹木砸中後離世。目擊者表示，現場有穿着園林工作服的人，但沒有設立明顯的隔離警示。多名學生指出，校內確實有不少樹齡較久的樹木，路上的樹還曾被風吹倒過，學校會定期修剪。內地傳媒稱，張愛玲當時是到清華看望自己的女兒，不料遭遇橫禍，校方已於17日舉行追悼會。

輿論熱議多日後，清華大學昨通報事件，稱周日下午5時許，為學校提供園林綠化養護服務的校外企業，在校內機械工程系焊接館附近違規進行枯樹移除作業，樹木倒下砸中一名路過的校內人員家屬。傷者被立即送往醫院搶救，經全力救治無效不幸去世。通報稱，校方對此次事故深感痛心，學校已成立專門工作組並啟動校內問責程序，同時對校園安全隱患作全面排查。

新華社引述清華大學負責人稱，工作人員在枯樹移除作業期間違規操作，未採取必要的安全管理措施。

網民關注清華管理 「怎如此疏忽」

相關事件昨登上微博熱搜榜首，不少網民聚焦事件背後的安全管理問題：「清華作為頂尖學府，校園內的施工安全怎麼能如此疏忽？」「清華怎麼會犯這種低級錯誤？」還有網民指出，出事的路段因為連日暴雨，本就存在隱患，施工方卻沒有加強安全措施。

涉事公司為北京綠京華生態園林股份有限公司，內地工商資料查詢平台顯示，該公司涉司法案件多達45件。湖北朋來律師事務所主任劉源波指出，園林綠化企業因過錯，造成教授死亡的後果，應承擔侵權賠償責任；清華大學則要看其是否存在管理不當的過錯。