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北京聞風：金融「禮包」頻派 「小步快走」促開放 ／文：鍾鳴九

【明報專訊】本周，2025陸家嘴論壇在上海舉行。中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會、國家外匯管理局等部門「一把手」發布多項重磅金融舉措。內地學者分析，這些措施釋出加快推進金融高水平開放的明確信號，有望提升中國金融市場的國際競爭力。

論壇舉辦之際，中央金融委員會宣布，已於近日印發《關於支持加快建設上海國際金融中心的意見》。中國人民銀行行長潘功勝在論壇上宣布，將在上海實施8項政策舉措，包括在上海臨港新片區開展離岸貿易金融服務綜合改革試點、在上海設立數字人民幣國際運營中心等。

數字創新 人幣加速國際化

招聯首席研究員董希淼表示，這8項政策舉措既有助於擴大中國金融市場開放程度，也將促進金融機構為實體經濟與跨境貿易提供更有效的金融服務，推動外貿企業更好發展。比如，通過發展自貿離岸債、優化自由貿易帳戶功能，可拓展參與「一帶一路」建設的企業的融資渠道，提升跨境資金融通效率，並吸引更多國際資本流入，短期內提振股市與債市信心。

設立數字人民幣國際運營中心也引發各方關注。近年來，人民幣國際化進展顯著，在國際貨幣基金組織（IMF）特別提款權（SDR）中的權重已躍居第三位，僅次於美元和歐元。不過，人民幣在國際貨幣交易體系中的地位，仍與中國作為全球第二大經濟體的身分不太匹配。董希淼指出，今次相關舉措可加快數字金融創新，標誌着人民幣國際化進入快車道。

今次多部門齊發政策「禮包」，彰顯「組合拳」效果。除央行之外，證監會亦公布加力推出進一步深化改革的「1+6」政策措施，包括在科創板設置科創成長層；外匯管理局稱近期將新發放一批合格境內機構投資者（QDII）投資額度，有序滿足境內主體境外投資合理需求。

金融舉措逢中外三背景

清華大學中國發展規劃研究院院長助理李治表示，近期密集出台重磅金融舉措，有三大背景不可忽視。一是全球地緣政治格局趨於緊張，國際貨幣儲備體系正在發生變化；二是當前美國經貿政策不穩，國際金融市場對美元的信心下降；三是中國宏觀經濟進入改革關鍵期，金融系統必須持續發力。

此番系列舉措亦被視為利好上海增強國際競爭力。董希淼表示，自1992年中共十四大正式確立建設上海國際金融中心的戰略以來，上海已取得長足進步，但與領先的國際金融中心相比，仍有一定差距。今後一方面要適應國際化，調整金融運行和監管機制，持續優化法律法規及政務環境；另一方面要健全吸引金融人才的體制機制，且有針對性地自主培養金融人才。

李治指出，在擴大金融開放方面，中國一直在進行「小步快走」的嘗試。中國金融開放的步伐有頂層設計引領節奏，是在風險可控的條件下逐步探索。從趨勢來看，中國金融開放的大門將愈開愈大，未來將在國際金融體系、全球金融治理中擁有更大發言權。

文：鍾鳴九

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