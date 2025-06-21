會見拉克森 習促正確處理分歧

【明報專訊】國家主席習近平、國務院總理李強昨日分別會晤來華進行正式訪問的新西蘭總理拉克森，中方強調雙方要把合作放在雙邊關係中更加突出的位置，正確看待和處理兩國差異和分歧；願同紐方營造開放、包容、非歧視的國際經濟合作環境。
拉克森17至20日訪問中國，在這期間，新西蘭政府前日以「互信受損」為由暫停向庫克群島提供資金援助。庫克群島2月與中國簽署全面戰略伙伴關係協議，事先未同紐方磋商，引起後者不滿。
新華社報道，習近平昨對拉克森表示，中紐雙方要把合作放在雙邊關係中更加突出的位置，發揮互補優勢，深化貿易和投資合作，豐富雙邊關係內涵。「中新之間沒有歷史恩怨糾葛，沒有根本利益衝突，要相互尊重、求同存異，正確看待和處理兩國差異和分歧。」
拉克森：高度重視對華關係
李強也指出，面對當前變亂交織的國際形勢，中紐加強戰略溝通、深化互利合作對雙方具有重要意義；中方願同紐方加強溝通協作，維護以規則為基礎的多邊貿易體制，營造開放、包容、非歧視的國際經濟合作環境。李強稱，中方願進口紐方更多優質農食產品，將繼續鼓勵有實力的中國企業赴紐投資，希望紐方為中企提供公平、開放的營商環境。
拉克森表示，新西蘭高度重視對華關係，將繼續奉行「一個中國」政策，願同中方堅持相互尊重、相互理解，保持高層交往，推動新中關係取得更大發展；願同中方保持高層交往，加深相互理解和信任，促進共同發展。
兩國簽署海關、食品安全、有機產品認證、氣候變化、文化遺產等多項合作文件；共同發表《中國－新西蘭領導人會晤聯合成果聲明》。