會見拉克森 習促正確處理分歧

拉克森17至20日訪問中國，在這期間，新西蘭政府前日以「互信受損」為由暫停向庫克群島提供資金援助。庫克群島2月與中國簽署全面戰略伙伴關係協議，事先未同紐方磋商，引起後者不滿。

新華社報道，習近平昨對拉克森表示，中紐雙方要把合作放在雙邊關係中更加突出的位置，發揮互補優勢，深化貿易和投資合作，豐富雙邊關係內涵。「中新之間沒有歷史恩怨糾葛，沒有根本利益衝突，要相互尊重、求同存異，正確看待和處理兩國差異和分歧。」

拉克森：高度重視對華關係

李強也指出，面對當前變亂交織的國際形勢，中紐加強戰略溝通、深化互利合作對雙方具有重要意義；中方願同紐方加強溝通協作，維護以規則為基礎的多邊貿易體制，營造開放、包容、非歧視的國際經濟合作環境。李強稱，中方願進口紐方更多優質農食產品，將繼續鼓勵有實力的中國企業赴紐投資，希望紐方為中企提供公平、開放的營商環境。

拉克森表示，新西蘭高度重視對華關係，將繼續奉行「一個中國」政策，願同中方堅持相互尊重、相互理解，保持高層交往，推動新中關係取得更大發展；願同中方保持高層交往，加深相互理解和信任，促進共同發展。

兩國簽署海關、食品安全、有機產品認證、氣候變化、文化遺產等多項合作文件；共同發表《中國－新西蘭領導人會晤聯合成果聲明》。