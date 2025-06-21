炒價大上大落 熱潮退泡沫破

上海嘉世營銷諮詢本月發布的2025中國盲盒玩具市場現狀報告指出，盲盒經濟作為「Z世代」消費崛起的典型代表，已從最初的潮玩細分領域發展為千億級新消費基礎設施。2025年中國盲盒市場規模預計達580億人民幣，佔全球份額65%。盲盒玩偶各系列有普通款和小量隱藏款，刺激消費者多次購買，形成持續消費。盲盒還催生二手交易市場，稀缺款式價格飈升，進一步激發購買熱情。

盲盒成泡泡瑪特「救命索」

泡泡瑪特從15年前的一間小店，發展到市值3000多億元，其崛起離不開盲盒模式。2016年，已連續5年虧損的泡泡瑪特引入盲盒模式，2017年就扭虧為盈，2018年淨利潤過億，自此走上發展快車道。毛利率更是節節攀升到超過70%。

初代薄荷色Labubu從2023年流拍時的3萬港元估值，兩年間暴漲至108萬人民幣，溢價驚人。另邊廂，泡泡瑪特6月18日大量補貨Labubu盲盒，二級市場價格便遭遇腰斬式暴跌，黃牛從「日賺37萬」到日虧5萬。分析師警告這種狂熱存在鬱金香泡沫式風險。