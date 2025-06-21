央媒轟盲抽「商業陷阱」 提違法質疑 稱誘孩子非理性消費 律師倡改善立法監管

《人民日報》以「盲卡盲盒」入題，不過未詳細介紹近期以泡泡瑪特為主的火爆盲盒營銷，而是就盲卡現象展開討論。文章稱，盲卡早已超越簡單的收藏功能，變成兒童青少年社交圈裏的「硬通貨」，為了在社交中不「掉隊」，不少孩子省吃儉用，甚至與抽到卡的同學高價交易。天津王先生表示，帶孩子王小萍出去逛街，見到盲卡店就非要買；晚上回家拿平板說看網課，「其實偷偷看盲卡直播」。初中生王小萍說，自己追「原神」的盲卡，「一周100多塊零花錢都花在這上面了」。

售予未成年受監管 商家未嚴遵

在短片平台，盲卡直播間的主播提供代拆服務，文章形容直播主以誇張的表情、話術，誘導未成年人不停購買盲卡包。在直播間背景的不起眼處，一張白紙上印着「未成年人禁止下單」。該報記者走訪也發現，雖然卡牌店部分會涉及「12+」或「16+」的年齡提示，但結帳時商家並未嚴查顧客年齡，常有一些小學生結伴出現。

2023年國家市監總局印發的《盲盒經營行為規範指引（試行）》明確規定，盲盒經營者不得向未滿8周歲人士銷售盲盒。向8周歲及以上未成年人銷售盲盒商品，應當依法確認已取得相關監護人的同意。但該文件並未規定相應處罰。

西南大學國家治理學院副院長張永紅分析，盲卡設計堪稱精準捕捉未成年人心理弱點的「商業陷阱」，通過隨機獎勵製造期待感，刺激大腦分泌多巴胺，讓孩子不斷重複購買行為。

西南大學法學院教授楊復衛說，盲卡盲盒的設計涉嫌利用未成年人心理發育尚未成熟、自控能力較弱的特點，誘導他們非理性消費，有悖於未成年人保護法中「不得危害未成年人身心健康」的立法宗旨。他建議進一步細化盲卡、盲盒監管，如要求線上平台實施「實名認證+人臉識別+監護人二次驗證」，線下實體店設立「未成年人專區」，同時對違規商家處以高額罰款。

泡泡瑪特股價昨一度插6.6%

文章還引述律師觀點，稱盲卡通過話術誘導消費、模糊概率、虛構稀缺的行為，有違法之嫌；建議相關部門應當給盲卡盲盒出台嚴格的規章制度，加強對未成年人的保護。

靠盲盒玩具「發家」的泡泡瑪特（9992）受報道及補貨影響，股價昨天最多曾跌6.6%，收市跌幅收窄至3.6%，收報239.6元，今年至今仍錄得1.7倍升幅，市值達3218億元。至於業務類近的布魯可（0325）昨天收市亦跌9.7%。

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