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補貨達500萬個 Labubu價暴跌

【明報專訊】POP MART（泡泡瑪特）旗下玩偶Labubu第三代前晚起大量補貨，不少消費者在社交平台表示自己「搶到了」，黃牛回收價格腰斬。

多平台啟預售

黃牛回收價腰斬

此次補貨的系列主要為Labubu 3.0「前方高能」系列，Labubu系列盲盒一般為6個一盒，每個99元（人民幣，下同），整盒價格為594元。據「貝殼財經」報道，POP MART通過微信小程序、抖音直播間、天貓旗艦店等多平台同步預售，全渠道預計補貨量在400萬至500萬個。

大面積發售直接衝擊二級市場。有黃牛稱市場已「崩盤」，回收價格腰斬式下跌，整盒6個盲盒回收價從預售前的1500至2800元，驟降至650至800元。在黃牛群裏，有賣家掛出的1200元訂單無人問津，取而代之的是「700元可收」的低價喊話。

「第一財經」引述POP MART內部人士指出，近期Labubu前方高能系列在全球收穫超高熱度，為避免影響普通消費者的體驗，正式開啟線上預售，讓更多人能夠買到Labubu。

大橋海關查2萬件假貨

Labubu掀起搶購潮之際，海關部門亦持續打擊侵權產品。港珠澳大橋海關近日連續查獲3宗出口跨境電商侵權貨物案，共查獲POP MART品牌商品逾2萬件，外形IP均為Labubu系列。

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